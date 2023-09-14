إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال لبلدة بيتا ومناطق بالضفة والقدس

رام الله 14 أيلول (بترا)- أصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، في الوقت الذي اعتقلت فيه قوات الاحتلال 15 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل في بيان، إن مواطنين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بحالات اختناق جراء الغاز السام، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا، مؤكدا أن قوات الاحتلال استهدفت إحدى مركبات الإسعاف بالرصاص المطاطي، الأمر الذي أدى إلى إصابة ضابط إسعاف بقدمه.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا ساعات الفجر، وداهمت عدة منازل في أنحاء متفرقة، وأجرت تحقيقا ميدانيا مع المواطنين، فيما لا تزال تغلق مدخل البلدة وتمنع المرور عبره.

الى ذلك، شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 15 فلسطينيا.

وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أن قوات الاحتلال حولت المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية التابعة لها بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

من جهة أخرى، أخطرت سلطات لاحتلال، اليوم، بهدم 6 مخازن في بلدة العوجا شمال مدينة أريحا، مقامة منذ عام 2020 على شارع 90 في بلدة العوجا، ولم يتم تسليم أصحاب تلك المخازن إخطارات مسبقة بوقف البناء.

--(بترا)

م ف/أ أ/رق

14/09/2023 11:14:00