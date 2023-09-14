إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال لبلدة بيتا ومناطق بالضفة والقدس

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال لبلدة بيتا ومناطق بالضفة والقدس
التاريخ
9/14/2023 11:28:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
رام الله 14 أيلول (بترا)- أصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، في الوقت الذي اعتقلت فيه قوات الاحتلال 15 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.
وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل في بيان، إن مواطنين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بحالات اختناق جراء الغاز السام، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا، مؤكدا أن قوات الاحتلال استهدفت إحدى مركبات الإسعاف بالرصاص المطاطي، الأمر الذي أدى إلى إصابة ضابط إسعاف بقدمه.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا ساعات الفجر، وداهمت عدة منازل في أنحاء متفرقة، وأجرت تحقيقا ميدانيا مع المواطنين، فيما لا تزال تغلق مدخل البلدة وتمنع المرور عبره.
الى ذلك، شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 15 فلسطينيا.
وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أن قوات الاحتلال حولت المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية التابعة لها بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.
من جهة أخرى، أخطرت سلطات لاحتلال، اليوم، بهدم 6 مخازن في بلدة العوجا شمال مدينة أريحا، مقامة منذ عام 2020 على شارع 90 في بلدة العوجا، ولم يتم تسليم أصحاب تلك المخازن إخطارات مسبقة بوقف البناء.
--(بترا)
م ف/أ أ/رق
14/09/2023 11:14:00
MENAFN14092023000117011021ID1107074284
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