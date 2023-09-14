المنتدى الدولي للاتصال الحكومي يواصل فعالياته لليوم الثاني بالشارقة

الشارقة 14 أيلول (بترا)- يواصل المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023 فعالياته اليوم الخميس لليوم الثاني في الشارقة، بحضور كبار المسؤولين الحكوميين والمتخصصين في المجال الإعلامي، عبر استضافة حوالي 250 متحدثا ومشاركا، تحت شعار "موارد اليوم .. ثروات الغد".

وضمن الجلسات المصاحبة للمنتدى، أكد خبراء اقتصاديون وصناع قرار دوليون، أن العولمة التي أسهمت في خدمة اقتصادات الدول، ورفعت معدل دخل الفرد عالميا أكثر من أربعة أضعاف ما كان عليه في السابق، لكنها أصبحت اليوم في خطر نتيجة تراجع النمو وتنامي مؤشرات الركود والتضخم بسبب الأحداث الجيوسياسية العالمية والتنافس التجاري بين الأقطاب العالمية المركزية.

وأشاروا خلال جلسة خاصة ببحث التحديات الاقتصادية إلى أن معالجة التضخم الاقتصادي تتطلب وقف الانقسام والتنافس الاقتصادي الدولي وتحقيق التكامل بين الأسواق، إلى جانب الحفاظ على المكاسب التي حققها الاقتصاد بفعل العولمة التي خدمت المستثمرين وفتحت أسواق العالم أمام الجميع.

وشارك في الجلسة، أستاذ الاقتصاد بجامعة تسينغهوا، ديفيد داوكوي لي، والمنسق العام ورئيس الفريق التفاوضي الخليجي الدكتور رجاء المرزوقي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة بكين ورئيس معهد التنمية الصيني الدكتور فان غانغ.

وقال داوكوي لي "هناك انكماش في اقتصاد الصين وتضخم في بقية الدول بسبب سياسات اتبعتها بعض الحكومات خلال جائحة كورونا، حيث تم إصدار صكوك بنكية توازي ربع الدخل السنوي للفرد، وعلى الرغم من الهدف المعلن لإصدار الصكوك، والمتمثل بتقديم برامج تحفيزية لدعم المجتمع، إلا أن المشكلة لم تكن تكمن في السيولة، فجاءت النتيجة على عكس ما هو متوقع، وتزايدت معدلات التضخم".

وأضاف أن الحل يكمن في الخطط بعيدة الأجل التي تضعها الحكومات لرفع دخل الأفراد وتحريك الاقتصاد وعجلة الإنتاج وتنشيط التصدير، وبالتالي الحد من مستويات التضخم، وكذلك يجب الوقوف بجرأة أمام حقيقة انقسام العالم وأثره على مستويات دخل ومعيشة المجتمعات، وأن نعمل بشكل عاجل على وضع أطر مثمرة للتعاون والشراكات، لأن المنافسة والانقسامات تحولان دون الوصول إلى المعالجات السريعة للأزمات الاقتصادية".

من جهته، قال الدكتور المرزوقي إن "الأسوأ من حدوث التضخم هو توقعات المجتمع حول التضخم التي تسهم في زيادة اضطراب السوق وتدفع باتجاه الركود، ما يؤكد أهمية الشفافية في تواصل الحكومات مع مجتمعاتها حتى تعمل على إدارة توقعاتها، وتتجنب ردات فعلها التي تقود في مثل هذه الأوقات إلى تأخر عودة التوازن بين العرض والطلب".

وأفاد بأن العالم تسرع في اتخاذ سياسات أثرت على العرض والطلب ونتج عنها التضخم، مشيرا إلى أن رفع أسعار الفائدة بشكل كبير ومفاجئ لا يوفر حلولا مستدامة للأسواق.

من ناحيته، قال الدكتور غانغ "إن التضخم مرتبط بالاستهلاك، ويؤثر بشكل كبير على الأفراد والشركات لأن الجميع يواجهون ارتفاع التكاليف، كما أن الحكومات تتحمل المزيد من الأعباء في مرحلة التضخم، ما يجعل من دور الاتصال الحكومي أساسيا في تعزيز الصلة والثقة بينها وبين المجتمعات عند حدوث أزمات التضخم".

وفي جلسة ثانية حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي أو أخلاقيات الروبوت، استلهمت الجلسة بتوقعات كاتب روايات الخيال العلمي الروسي إسحاق أسيموف الذي يعد من أوائل من وضعوا توجيهات وقواعد لبرمجة الروبوتات وبرمجيات الذكاء الاصطناعي منذ أربعينيات القرن العشرين.

واستضافت الجلسة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني الإماراتي الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، ورئيس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات الدكتور محمد حمد الكويتي، والكاتبة فايدرا بوينوديريس، والمؤسس المشارك لتحالف العالم المستقبلي، وكوه جيان، رئيس اللجنة الرئاسية للتحول الرقمي في كوريا الجنوبية.

ودعا الشيخ آل خليفة، إلى توحيد الجهود الخليجية لوضع قوانين وتشريعات تعزز حماية البيانات وخصوصية المستخدمين.

وقال "يساعد التنسيق المشترك في دول مجلس التعاون على تذليل العقبات أمام التحول الرقمي، للتحدث بصوت واحد أمام شركات التقنية متعددة الجنسيات، ومحاسبتها في حال أخلت بالمحاذير"، موضحا قدرة الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني، والمساعدة على تحليل البيانات الكبرى واتخاذ القرار الصحيح في وقت قياسي دون الحاجة إلى كوادر بشرية إضافية.

من جانبها، أكدت فايدرا بوينوديريس، أن كسب الثقة في التقنيات الحديثة لا يمثل تحديا تقنيا فقط، بل هو مشكلة اجتماعية أيضا، داعية إلى إيجاد مبادئ تتضمن ضرورة القبول والحصول على الموافقة قبل مشاركة أية بيانات للمستخدمين، وكذلك التزام الشفافية، وفهم الطبيعة الحقيقية للبيانات باعتبارها جزءا من التجربة البشرية".

بدوره، استعرض جيان، جهود بلاده في تعزيز الاستخدام الآمن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتدريب الكوادر الحكومية للتخفيف من آثاره السلبية.

--(بترا)

ف ش/ ف ج

14/09/2023 11:17:44