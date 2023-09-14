الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة ومعابر غزة

الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة ومعابر غزة
التاريخ
9/14/2023 11:28:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 14 أيلول (بترا)- قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر في قطاع غزة، ابتداء من ظهر يوم غد الجمعة، بذريعة الأعياد اليهودية.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" اليوم الخميس، إنه سيتم فرض طوق شامل على الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة بدءا من ظهر يوم غد الجمعة وحتى ليلة السبت-الأحد المقبل، تزامنا مع عيد "رأس السنة العبرية".
يشار إلى أن سلطات الاحتلال ستفرض إغلاقا شاملا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في عدة مناسبات ابتداءً من ظهر غد الجمعة وخلال تشرين الأول المقبل، بذريعة الأعياد اليهودية، حيث سيفرض إغلاق بالضفة الغربية وقطاع غزة، في "يوم الغفران"، ابتداءً من منتصف ليلة السبت- الأحد 24 وحتى ليلة 25 أيلول الحالي.
كما سيغلق جميع المعابر المؤدية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لمناسبة "عيد العرش" لمدة 8 أيام كاملة، تبدأ ليلة الخميس-الجمعة 29 أيلول وحتى ليل السبت- الأحد 7 تشرين الأول المقبل.
--(بترا)
م ف/أ أ/رق
14/09/2023 10:56:41
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