الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة ومعابر غزة

القدس المحتلة 14 أيلول (بترا)- قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر في قطاع غزة، ابتداء من ظهر يوم غد الجمعة، بذريعة الأعياد اليهودية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" اليوم الخميس، إنه سيتم فرض طوق شامل على الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة بدءا من ظهر يوم غد الجمعة وحتى ليلة السبت-الأحد المقبل، تزامنا مع عيد "رأس السنة العبرية".

يشار إلى أن سلطات الاحتلال ستفرض إغلاقا شاملا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في عدة مناسبات ابتداءً من ظهر غد الجمعة وخلال تشرين الأول المقبل، بذريعة الأعياد اليهودية، حيث سيفرض إغلاق بالضفة الغربية وقطاع غزة، في "يوم الغفران"، ابتداءً من منتصف ليلة السبت- الأحد 24 وحتى ليلة 25 أيلول الحالي.

كما سيغلق جميع المعابر المؤدية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لمناسبة "عيد العرش" لمدة 8 أيام كاملة، تبدأ ليلة الخميس-الجمعة 29 أيلول وحتى ليل السبت- الأحد 7 تشرين الأول المقبل.

--(بترا)

م ف/أ أ/رق

14/09/2023 10:56:41