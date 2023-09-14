اختتام ورشة تقدير تكلفة الأنظمة الغذائية المتبعة في الأردن

اختتام ورشة تقدير تكلفة الأنظمة الغذائية المتبعة في الأردن
التاريخ
9/14/2023 11:28:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 14 أيلول (بترا)- اختتم برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الخميس، ورشة فنية لتقدير تكلفة الأنظمة الغذائية المتبعة في الأردن من أجل تحقيق أنظمة غذائية صحية ومتاحة للجميع باستخدام برمجية خاصة.
وقالت الدائرة في بيان اليوم، إن هذه الورشة التي استمرت 5 أيام، جاءت ضمن الجهود المبذولة لدراسة سد الفجوة الغذائية، وتشمل تحليلا للعوامل المحلية التي تؤثر على توفير الغذاء الصحي والغني بالعناصر الغذائية على نطاق واسع في الأردن وقدرة الأسر على تحمل تكاليفه.
وأشارت إلى أن برنامج الأغذية العالمي سيقوم بتقديم التوصيات والحلول المقترحة على مستوى السياسات أو التدخلات المباشرة التي من شأنها إتاحة التغذية السليمة للجميع، وتأتي هذه الدراسة كواحدة من الأولويات البحثية الواردة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2022-2030)، حيث تهدف إلى تقديم الأدلة العلمية لدعم التحول إلى أنظمة غذائية مستدامة.
وحضر الورشة عدد من مختصي الإحصاءات العامة من قسم الأسعار والأرقام القياسية، وقسم نفقات ودخل الأسرة والفقر، وقسم التحليل والدراسات الصحية الأسرية وقسم التحليل والبرمجة وقسم الإحصاءات النباتية في مديرية الإحصاءات الزراعية، إضافة إلى ممثلين عن وزارتي الصحة والزراعة.
وسيمكن التدريب المشاركين من استخدام برمجية تكلفة النظام الغذائي ومراقبة التغييرات سنويا، ما يسهم في تحقيق التوافق بشأن سد الفجوة التغذوية وتحسين آلية اتخاذ القرارات المتعلقة بالنظم الغذائية.
--(بترا)
و ر/أ أ/رق
14/09/2023 10:36:36
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