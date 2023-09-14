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اختتام ورشة تقدير تكلفة الأنظمة الغذائية المتبعة في الأردن

9/14/2023 11:28:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 أيلول (بترا)- اختتم برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الخميس، ورشة فنية لتقدير تكلفة الأنظمة الغذائية المتبعة في الأردن من أجل تحقيق أنظمة غذائية صحية ومتاحة للجميع باستخدام برمجية خاصة.
وقالت الدائرة في بيان اليوم، إن هذه الورشة التي استمرت 5 أيام، جاءت ضمن الجهود المبذولة لدراسة سد الفجوة الغذائية، وتشمل تحليلا للعوامل المحلية التي تؤثر على توفير الغذاء الصحي والغني بالعناصر الغذائية على نطاق واسع في الأردن وقدرة الأسر على تحمل تكاليفه.
وأشارت إلى أن برنامج الأغذية العالمي سيقوم بتقديم التوصيات والحلول المقترحة على مستوى السياسات أو التدخلات المباشرة التي من شأنها إتاحة التغذية السليمة للجميع، وتأتي هذه الدراسة كواحدة من الأولويات البحثية الواردة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2022-2030)، حيث تهدف إلى تقديم الأدلة العلمية لدعم التحول إلى أنظمة غذائية مستدامة.
وحضر الورشة عدد من مختصي الإحصاءات العامة من قسم الأسعار والأرقام القياسية، وقسم نفقات ودخل الأسرة والفقر، وقسم التحليل والدراسات الصحية الأسرية وقسم التحليل والبرمجة وقسم الإحصاءات النباتية في مديرية الإحصاءات الزراعية، إضافة إلى ممثلين عن وزارتي الصحة والزراعة.
وسيمكن التدريب المشاركين من استخدام برمجية تكلفة النظام الغذائي ومراقبة التغييرات سنويا، ما يسهم في تحقيق التوافق بشأن سد الفجوة التغذوية وتحسين آلية اتخاذ القرارات المتعلقة بالنظم الغذائية.
--(بترا)
و ر/أ أ/رق
14/09/2023 10:36:36

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