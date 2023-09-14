ارتفاع أسعار النفط إثر مخاوف حول الإمدادات

عمان 14 أيلول (بترا)- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، في ظل مخاوف بالأسواق بشأن تراجع المعروض العالمي حتى نهاية العام الحالي 2023.

ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.71 بالمئة إلى 89.15 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.65 بالمئة إلى 92.48 دولار للبرميل.

--(بترا)

رصد/أغ /اص

14/09/2023 10:29:27