ارتفاع أسعار النفط إثر مخاوف حول الإمدادات

ارتفاع أسعار النفط إثر مخاوف حول الإمدادات
التاريخ
9/14/2023 11:28:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 14 أيلول (بترا)- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، في ظل مخاوف بالأسواق بشأن تراجع المعروض العالمي حتى نهاية العام الحالي 2023.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.71 بالمئة إلى 89.15 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.65 بالمئة إلى 92.48 دولار للبرميل.
--(بترا)
رصد/أغ /اص
14/09/2023 10:29:27
MENAFN14092023000117011021ID1107074279
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.