حوارية في إربد حول التسرب المدرسي

حوارية في إربد حول التسرب المدرسي
التاريخ
9/14/2023 11:28:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 14 أيلول (بترا)- نظمت مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، بالتعاون مع متصرفية اللواء، جلسة حوارية حول التسرب المدرسي، في مدرسة مخربا الثانوية المختلطة.
وأكد مدير التربية حمزة النجادات، أن التسرب المدرسي يعتبر من أخطر ما تواجهه العملية التعليمية، لكونه إهدار تربوي لا يقتصر أثره على الطالب فحسب بل يتعدى جميع نواحي المجتمع، مشيرا الى ضرورة تكاتف الجهود لمحاولة حصر التسرب من خلال إحداث التكامل بين الجانبين المدرسي والاجتماعي.
بدوره، أكد متصرف اللواء الدكتور ايمن بني خالد، حرص المتصرفية واستعدادها لتقديم الدعم والتوعية لأولياء الأمور، وبذل كل الجهود لإعادة الطلبة المتسربين للمدارس.
--(بترا)
ا ح/اص/رق
14/09/2023 09:06:57
MENAFN14092023000117011021ID1107074278
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