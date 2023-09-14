طقس معتدل في المرتفعات وحار في باقي المناطق حتى الأحد

عمان 14 أيلول (بترا)- تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل؛ وتكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في شرق المملكة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة.

وتبقى الأجواء يومي السبت والأحد، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار في شرق المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 15، وفي مرتفعات الشراة 26 - 14، وفي مناطق البادية 35 - 20، وفي مناطق السهول 30 - 20، وفي الأغوار الشمالية 37 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 26، وفي البحر الميت 38 - 25، وفي خليج العقبة 39 - 27 درجة مئوية.

--(بترا)

م ح/اص /ر ق

14/09/2023 07:49:51