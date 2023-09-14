طقس معتدل في المرتفعات وحار في باقي المناطق حتى الأحد

طقس معتدل في المرتفعات وحار في باقي المناطق حتى الأحد
التاريخ
9/14/2023 11:27:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 14 أيلول (بترا)- تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل؛ وتكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في شرق المملكة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة.
وتبقى الأجواء يومي السبت والأحد، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار في شرق المملكة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 15، وفي مرتفعات الشراة 26 - 14، وفي مناطق البادية 35 - 20، وفي مناطق السهول 30 - 20، وفي الأغوار الشمالية 37 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 26، وفي البحر الميت 38 - 25، وفي خليج العقبة 39 - 27 درجة مئوية.
--(بترا)
م ح/اص /ر ق
14/09/2023 07:49:51
MENAFN14092023000117011021ID1107074277
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