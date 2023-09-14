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وفاة والد الفنان محمد مهران وتشييع جثمانه من مسجد عمرو بن العاص بعد صلاة الجمعة

9/14/2023 11:26:34 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الفنان محمد مهران، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك،
وفاة والده
قائلا: "توفي إلى رحمة الله والدي جمال محمود مهران، وصلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص، والعزاء بدار مناسبات مسجد الرواس بعد صلاة المغرب، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".



منشور محمد مهران


وعلي صعيد آخر، كشف مؤخرا الفنان محمد مهران أنه حين تم التواصل معه بخصوص تقديم 3 مشاهد يشارك فيهم مع الفنان عادل إمام في مسلسل "عفاريت عدلي علام"، ووافق على الفور بدون تفكير، لأنه لو عُرض عليه مشهد واحد يؤديه أمام "الزعيم" لن يرفض وسيوافق من شدة حبه للفنان الكبير، لافتًا إلى أن مسرحية "قهوة سادة" للمخرج خالد جلال، كانت سببًا في تخريج العديد من نجوم الفن.



وأضاف محمد مهران خلال حلوله ضيفا على برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، أنه سيتم طرح مسلسل "رمضان كريم" في جزئه الثاني بشهر رمضان المقبل، مع أحمد السبكي، مؤكدًا أن سفره خارج مصر لحضور وتقديم عروض مسرحية أفاده كثيرًا في رحلته الفنية، خاصةً في طرق الأداء الجديدة، في ضوء قابليته للتعلم باستمرار.









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