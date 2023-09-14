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فهد الكبيسى يقدم مصلحتك أولى أغنياته باللهجة المصرية.. صور

9/14/2023 11:26:34 PM
(MENAFN- Youm7) طرح المطرب فهد الكبيسي، أغنية باللهجة المصرية لأول مرة،
بعنوان "مصلحتك" والتي تعد تجربة مميزة أراد بها الكبيسي أن يقدم نفسه للجمهور المصري، بعد ما نجح في الوصول لهم بأغانيه الخليجية.
فهد الكبيسي يقدم أول أغنية باللهجة المصرية الأغنية من كلمات أحمد علي موسى، وألحان زعيم، وتوزيع جلال حمداوي، وتم تصويرها مع المخرج على أبو طالب، في أحد القصور الفاخرة بالقاهرة، وارتدى الكبيسي أزياء عبرت بصورة كبيرة عن فكرة ومضمون الكليب الذي يخاطب فيه أصحاب المصلحة الذين لا يظهرون الا في أوقات المصالح ثم يختفون بعد ذلك.
فهد الكبيسي فهد الكبيسي أكد أن مصلحتك لن تكون الأغنية الوحيدة في مسيرته باللهجة المصرية، بل سيكون هناك عدد كبير من الأغاني خلال الفترة القادمة، وسيكون حريص دائمًا على البحث عن موضوعات مختلفة وأفكار جديدة تناسب ذوق وفن الجمهور المصري الذواق.

ظهور مميز للفنان فهد الكبيسى

كليب مصلحتك



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