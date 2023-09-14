فهد الكبيسى يقدم مصلحتك أولى أغنياته باللهجة المصرية.. صور

فهد الكبيسى يقدم مصلحتك أولى أغنياته باللهجة المصرية.. صور
التاريخ
9/14/2023 11:26:34 PM
(MENAFN- Youm7) طرح المطرب فهد الكبيسي، أغنية باللهجة المصرية لأول مرة،
بعنوان "مصلحتك" والتي تعد تجربة مميزة أراد بها الكبيسي أن يقدم نفسه للجمهور المصري، بعد ما نجح في الوصول لهم بأغانيه الخليجية.
فهد الكبيسي يقدم أول أغنية باللهجة المصرية الأغنية من كلمات أحمد علي موسى، وألحان زعيم، وتوزيع جلال حمداوي، وتم تصويرها مع المخرج على أبو طالب، في أحد القصور الفاخرة بالقاهرة، وارتدى الكبيسي أزياء عبرت بصورة كبيرة عن فكرة ومضمون الكليب الذي يخاطب فيه أصحاب المصلحة الذين لا يظهرون الا في أوقات المصالح ثم يختفون بعد ذلك.
فهد الكبيسي فهد الكبيسي أكد أن مصلحتك لن تكون الأغنية الوحيدة في مسيرته باللهجة المصرية، بل سيكون هناك عدد كبير من الأغاني خلال الفترة القادمة، وسيكون حريص دائمًا على البحث عن موضوعات مختلفة وأفكار جديدة تناسب ذوق وفن الجمهور المصري الذواق.
ظهور مميز للفنان فهد الكبيسى
كليب مصلحتك
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