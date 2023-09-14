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حازم شبل: مهرجان المسرح التجريبي بالنسبة لى رحلة عشق

9/14/2023 11:26:34 PM
(MENAFN- Youm7)

قال مهندس الديكور المسرحي حازم شبل بعد تكريمه بالدورة الثلاثين بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريب ، "مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يمثل لي عمر كبير ، فقد شاركت فيه منذ الدورة الأولي له من أكثر من ثلاثون عاماً ، بالتحديد عام 88 ، وكان يشارك حينها بالمهرجان عروضاً جيدة للغاية وكانت تعرض في قبة الغوري بمنطقة الحسين ، وبعد ذلك أصبحت أصمم ديكورات حفلي الإفتتاح والختام للمهرجان حتي عام 2009 وتوقفت بسبب سفري للبعثة بأمريكا" .



وتابع شبل، رحلة المهرجان هي رحلة طويلة ، رحلة عشق ، وعندما أبلغوني أنني سأكرم في تلك الدورة أنتابني شعور غريب ، " أتخضيت " ، فقد كرم أمام عيني خلال كل الدورات السابقة ولم يخطر في بالي يوماً أنني سأكون واحداً منهم ، فكان مايشغل بالي دائماً إما حصولي علي جائزة أو منصب ، لكن لم يخطر في بالي التكريم ، وأول ماخطر علي بالي بعد إبلاغي بالتكريم سؤال " هل هكذا أنهيت رحلتي " لأنني سأكرم من جهة كبيرة ومن أهم مهرجان مسرحي في بلدي ومن وزارة الثقافة ، فالتكريم هو شرف كبير لي .



مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في تقديم ومناقشة العروض المسرحية التجريبية حول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الجماعات المهتمة بالمسرح، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية
باختلاف وتفرد الأعمال التجريبية واختبارها وتذوقها، الى جانب إتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية وتبادل الأفكار والخبرات فيما بينهم.











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