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حازم شبل عن التكنولوجيا الحديثة في المسرح: أسوأ ما فيها الشاشات

9/14/2023 11:26:34 PM
(MENAFN- Youm7) قال مهندس الديكور حازم شبل المكرم بالدورة 30 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ، عن التكنولوجيا الحديثة في المسرح
: ذهبت للعديد من المعارض في أنحاء العالم أخرهم كان في ألمانيا ، ولكن في وقتنا هذا للأسف التكنولوچيا بدأت تتحكم فينا وهذه مشكلة كبيرة ، لأن التكنولوجيا من المفترض أن تكون خادم ، وهناك كارثة تحدث في المسارح وهي استخدام الشاشات ، فالمشهد المسرحي بدأ مرسوم ، ثم أصبح مجسم ، ثم طباعة ، ثم شاشات ، فتعرض المشاهد المتحركة علي الشاشات ، ولكن هناك مسرحيين في مصر كان لابد ألا يوجد بهم شاشات لأنها ضد فلسفتهم وهو المسرح القومي ومسرح البالون .



وتابع : ففلسفة المسرح أساسها الإيحاء وليس مجارات الواقع ، فالمسرح هو أقدم الفنون فعندما ظهرت السينما كان من الممكن أن ينتهي المسرح وعندما ظهر التلفزيون أيضاً أصبحت المشكلة أكبر ، ولكن المسرح ظل ثابتا وذلك لأنه يمتاز بشيئان هم الخيال واللقاء الحي مع الجمهور ، فالقومي والبالون هم مسارح قومية ضد الشاشات والمسارح القومية في كل أنحاء العالم لا تقدم
ذلك، فمن أعتقادي أن أسوأ مافي التكنولوجيا في مصر هي الشاشات .




آخر أعمال حازم شبل مسرحية تشارلي وهي عبارة عن مسرحية غنائية استعراضية تدور أحداثها حول حياة واحد من أشهر ممثلي السينما في العالم“تشارلي شابلن” ومدى تأثيره في صناعة الأفلام العالمية، وتروي المسرحية قصته من جانبها الإنساني، وتلقي الضوء على المراحل والصعوبات التي تخطاها في رحلته ومشواره الفني.



عرض "تشارلي" عن حياة أحد أهم آباء السينما في العالم، بطولة محمد فهيم في دور "تشارلي شابلن"، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، عماد إسماعيل، بالإضافة إلى خمسين فنانا من الممثلين الشباب والراقصين والمطربين، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات لعمرو باتريك، وملابس ريم العدل، وديكور حازم شبل، وإكسسوارات الدكتور محمد سعد، وهي من انتاج شركة سي سينما هاني نجيب وأحمد فهمي.







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