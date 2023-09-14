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اليد الناعمة والداعمة.. دور المرأة المصرية فى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

9/14/2023 11:26:30 PM
(MENAFN- Youm7)
المرأة المصرية
كان لها دور كبير فى انتصارات أكتوبر،
فبالرغم من أنها
لم تكن على خط النار بشكل مباشر، فقد كانت هي اليد الداعمة والمساعدة بقوة، لذا يستعرض" اليوم السابع" خلال السطور التالية دور عظيمات مصر
اللاتى ساهمن في النصر المجيد بالمال والدم والتبرعات في الحروب والعلاج.

قال أحمد سعيد أستاذ التاريخ بكلية التريبة: كان للمرأة المصرية دور بارز على مر العصور خلال الحروب المختلفة التي مرت على مصر، وتمثل دورها الأكبر في التطوع وحملات التبرع بالمال والدم، والعمل في المستشفيات لرعاية جرحى الحرب من المرضى والمصابين، وكل ذلك لمساعدة الجيش المصري في عملية التسليح وإعادة بناء الوطن.



وتابع سعيد: كما كان هناك دور آخر للمرأة لا يقل شأنا عن دور الرجال وهو دورها التوعوي، والذي قامت به المرأة عبر دعم القضية المصرية دوليًا، حيث جرى تشكيل لجنة تسمى "لجنة صديقات القلم"، وهي لجنة تختص بترجمة ما يتعلق بالقضية المصرية وإبراز عدالتها على المستوى الدولي، وإرسال هذه الترجمات إلى الاتحادات والمنظمات النسائية العالمية، ردا على المفاهيم المغلوطة التي حاولت إسرائيل بثها للعالم.


واستكمل:" وفى حرب أكتوبر

كانت خلف جيش مصر الباسل تبث الحماس من خلال الجمعيات الأهلية التى تقودها نماذج نسائية مصرية تذهب إلى أهالى الجنود وتقدم لهم الإعانة وتحثهم على رفع روح المعنوية لديهم،
كما كان للفن دوره في حرب أكتوبر حيث عملت بعض الفنانات وقت الحرب، وساهمن كثيراً فى رفع الروح المعنوية وبث الأمل والتفاؤل في نفوسهم من خلال الزيارات الميدانية المتتالية.


ويقول أستاذ التاريخ: كانت المرأة المصرية شريكاً هاما في تحقيق نصر أكتوبر العظيم، من خلال حث أفراد أسرتها من أبناء وزوج وأشقاء على التضحية بأرواحهم فداء للوطن، كانت تعد ولدها لهذا اليوم الذى سيأتي عليه ليقوم بواجبه، علاوة على دورها العظيم في التبرع بالدم والتطوع لخدمة الجرحى والمصابين.



نساء عظيمات قدمن الدعم فى نصر أكتوبر:

يقول سعيد:" في حرب أكتوبر كان هناك العديد من اللجان النسائية التي قررت تقدم التبرعات بالدم فكان هناك أكثر من 60
ألف سيدة شاركن وتبرعن للمصابين:


الحكيمة إصلاح
محمد علي وآمال طالبة التمريض : وتابع:" لا يمكن أن ننسى دور نساء فدائيات كان لهن أثر إيجابى خلال الحرب، منهن الحكيمة إصلاح محمد علي التى كانت من أشهر الممرضات اللاتي عملن بالتمريض خلال حرب أكتوبر بمستشفى السويس، والتي كانت تعمل
بداخل طاقم المستشفى بشكل متواصل خلال الـ 24 ساعة في علاج الجرحى والمصابين،
أما
آمال
فكانت طالبة بالتمريض ولا يتراوح عمرها الـ 17 سنة، وقررت منع إجازاتها لمدة 3 شهور وساهمت في علاج الجرحى والمصابين
في مستشفى بالشرقية.



لن ننسى السيدة الأولي جيهان السادات:

وتابع:" حرصت جيهان السادات على المشاركة في رفع الروح
المعنوية
للجيش، فكانت تقوم بعمل الزيارات الميدانية، وعمل زيارات مختلفة للجرحى في المستشفيات، كانت لها قصة شهيرة محفورة ولا يمكن نسيانها مع المقاتل
" سيد حسين" أطلق عليه المقاتل الصلب، عندما وصل إلى المستشفى بإصابة، لكنه كان يعتقد أنها إصابة بسيطة وكان يريد العودة مرة أخرى إلى الجبهة، وامتنع عن الطعام لحين
تلبية طلبه بالعودة مرة أخرى إلى القتال، فدخلت عليه السيدة جيهان السادات ولم يكن يعرفها، وعند علمه بانها حرم القائد الرئيس أنور السادات وافق على تناول الطعام بشرط أن تخبر القائد بأنه يريد العودة للقتال مرة أخرى.



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