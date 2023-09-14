وصفات طبيعية تساعد على رطوبة الجلد وتحمى من التشقق
التاريخ
9/14/2023 11:26:30 PM
(MENAFN- Youm7) قائمة الأسباب التي تسبب جفاف الجلد هي قائمة طويلة، بدءًا من عادات الاستحمام اليومية والطقس الشتوي السيئ إلى نقص الزيوت الطبيعية في بشرتك مع تقدمك في السن.
في الواقع، قد تكون مكونات علاجات البشرة الجافة موجودة بالفعل في مطبخك. في السطور التالية نتعرف على بعض الوصفات الطبيعية لتشقق الجلد وفقًا لما نشره موقع" everydayhealth" مثل زيت جوز الهند والشاي والصبار وغيرها
تشقق الجل د هو حالة شائعة تحدث عندما يفقد الجلد رطوبته وزيوته الطبيعية، مما يؤدي إلى تكسيره وتشققه. هنا ثلاث وصفات طبيعية يمكن أن تساعد في التخفيف من تشقق الجلد:
-زبدة-الشيا
زبدة الشيا:
زبدة الشيا هي مرطب طبيعي ممتاز للبشرة الجافة والتالفة. تحتوي على العديد من الفيتامينات والدهون المغذية التي تساعد على ترطيب البشرة وتجديدها. يمكنك تدليك زبدة الشيا المذابة بلطف على المناطق المتشققة في الجلد وتركها لتمتصها البشرة.
زيت جوز الهند:
زيت جوز الهند غني بالأحماض الدهنية والمرطبات الطبيعية التي تعزز ترطيب الجلد وتعمل على إصلاح التشققات. قبل النوم، قومي بتدليك كمية صغيرة من زيت جوز الهند على الأماكن المتشققة واتركيها طوال الليل لتمتصها البشرة.
العسل وزيت الزيتون:
مزيج العسل وزيت الزيتون هو مرطب طبيعي رائع يعزز ترطيب وتجديد الجلد. امزجي مقدار متساوٍ من العسل وزيت الزيتون وضعيه على البشرة المتشققة، ثم اتركيه لبضع دقائق قبل غسله بلطف بالماء الفاتر. كرري هذا العلاج بانتظام لتحصلي على نتائج أفضل.
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