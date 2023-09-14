وصفات طبيعية تساعد على رطوبة الجلد وتحمى من التشقق





تشقق الجل د هو حالة شائعة تحدث عندما يفقد الجلد رطوبته وزيوته الطبيعية، مما يؤدي إلى تكسيره وتشققه. هنا ثلاث وصفات طبيعية يمكن أن تساعد في التخفيف من تشقق الجلد:





زبدة الشيا هي مرطب طبيعي ممتاز للبشرة الجافة والتالفة. تحتوي على العديد من الفيتامينات والدهون المغذية التي تساعد على ترطيب البشرة وتجديدها. يمكنك تدليك زبدة الشيا المذابة بلطف على المناطق المتشققة في الجلد وتركها لتمتصها البشرة.





زيت جوز الهند غني بالأحماض الدهنية والمرطبات الطبيعية التي تعزز ترطيب الجلد وتعمل على إصلاح التشققات. قبل النوم، قومي بتدليك كمية صغيرة من زيت جوز الهند على الأماكن المتشققة واتركيها طوال الليل لتمتصها البشرة.





مزيج العسل وزيت الزيتون هو مرطب طبيعي رائع يعزز ترطيب وتجديد الجلد. امزجي مقدار متساوٍ من العسل وزيت الزيتون وضعيه على البشرة المتشققة، ثم اتركيه لبضع دقائق قبل غسله بلطف بالماء الفاتر. كرري هذا العلاج بانتظام لتحصلي على نتائج أفضل.







