شكلك تعبان كدة ليه.. أسئلة تزعج مشاعر الآخرين بلاش منها

شكلك تعبان كدة ليه.. أسئلة تزعج مشاعر الآخرين بلاش منها
التاريخ
9/14/2023 11:26:30 PM
(MENAFN- Youm7) يمكن أن نطرح بعض الأسئلة دون علم عن مدى أذيتها
لمشاعر الآخرين ، لأننا نعتقد أنها أسئلة عادية وبريئة، ووفقًا لما جاء في موقع
brightside نعرض خلال السطور التالية
بعض الأسئلة
تؤذي الغير بدون قصد، لذا فعلينا أن
نكون حذرين.
أسئلة لا تسأل
"لماذا لا تزال عازبا"
يمكن
أن نصادف بعض الأسئلة التي تبدو في نظر الآخرين أنها عادية ولا تجرح، مثل ما سبب بقائه عازبًا ، التصميم على إعطاء النصائح في الحياة الشخصية التي لا تخص سوى الشخص نفسه.
"تبدو متعبًا جدًا؟"
من الممكن أن تكون شخصا جيدا وتهتم بسلامة الآخرين، لذا يمكنك أن تلقي سؤالا:" شكلك تعبان" هذه الجملة يمكن أن تكون من باب الاطمئنان على الصديق أو الجار، لكن قد تثير خوف الشخص بشكل يجعله يفكر في
أسباب ظهور التعب على جسده، واحيانا يصابون بالحزن الشديد لأن تعبهم بسبب مشكلة
تخص حياتهم أو تخص أحد المقربين.
"ماذا تفعل؟"
غير محبب أن تطلب شخصا في التليفون وتسأله عماذا يفعل، أو ماذا فعلت في رحلتك، أو ماذا فعلت في الإجازة، من الممكن أن يكون الشخص غير قابل للحديث معك أو الحكي عن شيء يخص حياته. "كم عمرك؟"
في حالة إذا لم يكن هناك فائدة من معرفة العمر يفضل عدم السؤال، فالعمر مجرد رقم لا يرتبط الوزن:
ولا يكون مقياس لأي شيء في العلاقة بينكم.
لا يمكن أن تسأل شخص عن وزنه، أو قول بعض الجمل مثل:" خسيت جدًا، أو في زيادة في وزنك، فيمكن أن يكون هذا الشخص يمر بظروف تسببت في تغيرات وزنه".
اسئلة يفضل عدم طرحها
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