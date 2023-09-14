شكلك تعبان كدة ليه.. أسئلة تزعج مشاعر الآخرين بلاش منها





يمكن

أن نصادف بعض الأسئلة التي تبدو في نظر الآخرين أنها عادية ولا تجرح، مثل ما سبب بقائه عازبًا ، التصميم على إعطاء النصائح في الحياة الشخصية التي لا تخص سوى الشخص نفسه.





من الممكن أن تكون شخصا جيدا وتهتم بسلامة الآخرين، لذا يمكنك أن تلقي سؤالا:" شكلك تعبان" هذه الجملة يمكن أن تكون من باب الاطمئنان على الصديق أو الجار، لكن قد تثير خوف الشخص بشكل يجعله يفكر في

أسباب ظهور التعب على جسده، واحيانا يصابون بالحزن الشديد لأن تعبهم بسبب مشكلة

تخص حياتهم أو تخص أحد المقربين.

غير محبب أن تطلب شخصا في التليفون وتسأله عماذا يفعل، أو ماذا فعلت في رحلتك، أو ماذا فعلت في الإجازة، من الممكن أن يكون الشخص غير قابل للحديث معك أو الحكي عن شيء يخص حياته.

في حالة إذا لم يكن هناك فائدة من معرفة العمر يفضل عدم السؤال، فالعمر مجرد رقم لا يرتبط

ولا يكون مقياس لأي شيء في العلاقة بينكم.

لا يمكن أن تسأل شخص عن وزنه، أو قول بعض الجمل مثل:" خسيت جدًا، أو في زيادة في وزنك، فيمكن أن يكون هذا الشخص يمر بظروف تسببت في تغيرات وزنه".



