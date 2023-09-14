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شكلك تعبان كدة ليه.. أسئلة تزعج مشاعر الآخرين بلاش منها

9/14/2023 11:26:30 PM
(MENAFN- Youm7) يمكن أن نطرح بعض الأسئلة دون علم عن مدى أذيتها
لمشاعر الآخرين ، لأننا نعتقد أنها أسئلة عادية وبريئة، ووفقًا لما جاء في موقع
brightside نعرض خلال السطور التالية
بعض الأسئلة
تؤذي الغير بدون قصد، لذا فعلينا أن
نكون حذرين.


أسئلة لا تسأل


"لماذا لا تزال عازبا"

يمكن
أن نصادف بعض الأسئلة التي تبدو في نظر الآخرين أنها عادية ولا تجرح، مثل ما سبب بقائه عازبًا ، التصميم على إعطاء النصائح في الحياة الشخصية التي لا تخص سوى الشخص نفسه.



"تبدو متعبًا جدًا؟"

من الممكن أن تكون شخصا جيدا وتهتم بسلامة الآخرين، لذا يمكنك أن تلقي سؤالا:" شكلك تعبان" هذه الجملة يمكن أن تكون من باب الاطمئنان على الصديق أو الجار، لكن قد تثير خوف الشخص بشكل يجعله يفكر في
أسباب ظهور التعب على جسده، واحيانا يصابون بالحزن الشديد لأن تعبهم بسبب مشكلة
تخص حياتهم أو تخص أحد المقربين.


"ماذا تفعل؟"

غير محبب أن تطلب شخصا في التليفون وتسأله عماذا يفعل، أو ماذا فعلت في رحلتك، أو ماذا فعلت في الإجازة، من الممكن أن يكون الشخص غير قابل للحديث معك أو الحكي عن شيء يخص حياته.

"كم عمرك؟"

في حالة إذا لم يكن هناك فائدة من معرفة العمر يفضل عدم السؤال، فالعمر مجرد رقم لا يرتبط
ولا يكون مقياس لأي شيء في العلاقة بينكم.

الوزن:

لا يمكن أن تسأل شخص عن وزنه، أو قول بعض الجمل مثل:" خسيت جدًا، أو في زيادة في وزنك، فيمكن أن يكون هذا الشخص يمر بظروف تسببت في تغيرات وزنه".


اسئلة يفضل عدم طرحها



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