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ينظف البشرة ويحمى من التجاعيد.. اعرفى فوائد الصبار

9/14/2023 11:26:30 PM
(MENAFN- Youm7) ربما يكون الصبار أحد أكثر المستحضرات التجميلية العشبية التي تحافظ على البشرة، وخاصة حمايتها من أشعة الشمس، فهو نبات عشبي يحتوي على العديد من الفوائد للبشرة، في السطور التالية نتعرف على فوائد استخدام الصبار التجميلية للبشرة وفقًا لموقع"health".


فوائد الصبار


ترطيب البشرة:

يعتبر الصبار مرطبًا طبيعيًا فعالًا للبشرة. يحتوي على مستويات عالية من الماء، مما يساعد على ترطيب البشرة الجافة والمتعبة. يمكن استخدام جل الصبار المستخرج من أوراق النبات لترطيب البشرة والحفاظ على نعومتها.


تهدئة الالتهابات والاحمرار:


يحتوي الصبار على مركبات مضادة للالتهابات، مثل الليكوبين والبيتا-سيتوستيرول، التي تساعد في تهدئة البشرة الملتهبة وتقليل الاحمرار الناجم عن الحروق الشمسية أو الحساسية.


تعزيز شفاء الجروح:

يعتبر الصبار مطهرًا طبيعيًا وله خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات. يمكن استخدامه لتعزيز شفاء الجروح الصغيرة والحروق البسيطة، حيث يساعد في تنظيف المنطقة المتضررة وتقليل خطر العدوى.


تقليل علامات الشيخوخة:


يحتوي الصبار على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة تأثيرات الجذور الحرة في الجلد. يعزز استخدام الصبار تجديد خلايا الجلد وتحسين مرونته، مما يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ويساعد على إشراقة البشرة.


تنظيف البشرة:

يعمل الصبار كمطهر طبيعي وفعال للبشرة. يزيل الأوساخ والشوائب من المسام، ويساعد في تنظيف البشرة وتجديدها. يمكن استخدامه كغسول للوجه أو قناع للتخلص من الشوائب والدهون الزائدة.


تخفيف حب الشباب:


بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والمطهرة، يمكن أن يساعد الصبار في علاج حب الشباب. يعمل على تقليل احتقان المسام وتهدئة البشرة الملتهبة، مما يساعد على تقليل ظهور البثور والرؤوس السوداء.


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