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تطوير مصانع الأسمدة يتصدر المشروعات الاستثمارية لقطاع الأعمال العام

9/14/2023 11:26:26 PM
(MENAFN- Youm7) تتصدر مشروعات تطوير مصانع الأسمدة أبرز المشروعات التى تتضمنها الخريطة الاستثمارية لوزارة قطاع الأعمال العام فى شركاتها التابعة على رأسها مشروع تطوير مصانع كيما فى أسوان، حيث قررت كيما، تأجيل اعتماد السعر النهائي لمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم وفقاً لشروط التسوية الودية المبرمة مع شركة تكنومونت الإيطالية.



ووفق بيان الشركة للبورصة، فإن قرار العمومية بإرجاء الموافقة لمزيد من الدراسة؛ إذ دعت إلى تكثيف المفاوضات مع الشركة الإيطالية للوصول إلى سعر أفضل وإعادة العرض على الجمعية العامة، حيث سبق ووافق مجلس الإدارة على العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم حامض و 665 طن/يوم نترات أمونيوم (سماد - نقية لأغراض الصناعية).



وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 297 مليون دولار عبارة عن (1.6 مليار جنيه و مبلغ 245 مليون دولار) بنظام تسليم المفتاح،



وأظهرت المؤشرات المالية لكيما ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 82.6%، على أساس سنوي.



وأوضحت الشركة، في بيانها للبورصة أنها حققت أرباحاً بلغت 1.19 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 651.48 مليون جنيه في العام المالي السابق له.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 6.61 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.44 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.



أما المشروع الثاني هو
انتاج أمونيا (تقليدية) بالسويس



الهدف من المشروع : زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع شركة النصر للأسمدة (السويس) الفرصة تعد شركة النصر للأسمدة من رواد انتاج الامونيا في السوق المصرى، وتزايد الطلب في مصر وافريقيا، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 250 مليون دولار



ويتمثل المشروع الثالث في تطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة (طلخا)عبر زيادة الطاقة الانتاجية لمصانع الشركة من 1200 طن يوم لتصبح 1320 طن/يوم، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 750 مليون دولار.



وتتضمن الخريطة الاستثمارية المشروع الرابع ، وهو تطوير خطوط انتاج اليوريا بمصانع شركة الدلتا للأسمدة (طلخا)



وتبلغ الطاقة الانتاجية : 2250 طن /يوم، كما تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 250 مليون دولار.











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