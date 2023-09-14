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توقعات بانخفاض المتوسط السنوي لسعر سلة خامات أوابك لـ 79.5 دولار للبرميل 2023

9/14/2023 11:26:25 PM
(MENAFN- Youm7) تشير تقديرات منظمة أوبك إلى ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خلال شهر يوليو 2023 إلى 80.6 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة 7.1% مقارنة بالشهر السابق. بينما تشير توقعات منظمة أوبك إلى انخفاض المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتها في عام 2023 إلى 79.5 دولار للبرميل، أي بنسبة تراجع تبلغ %20.6% مقارنة بعام 2022 وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية لمنظمة "أوابك".
وتابع التقرير،أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك قد انخفض خلال شهر يونيو 2023 بنسبة 0.8% (0.6 دولار للبرميل مقارنة بشهر مايو، ليصل إلى 75.2 دولار للبرميل. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تزايد عمليات بيع عقود النفط من قبل المستثمرين في الأسواق الأجلة وسط استمرار المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، وتوقعات نمو الطلب تحديداً في الصين) وتشديد السياسات النقدية في الاقتصادات الرئيسية.




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