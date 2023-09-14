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مصر للألومنيوم تبدأ خطة زيادة الإنتاج لتطوير وتأهيل المصنع القائم وتدشين مصنع جديد

9/14/2023 11:26:25 PM
(MENAFN- Youm7) تخطط شركة مصر للألومنيو لتطوير وإعادة التأهيل المصهر الحالي، وتقييم النفقات الرأسمالية المطلوبة لضمان التشغيل لنحو 25 إلى 30 عامًا أخرى من العمر التشغيلي للمصهر الحالي بما في ذلك الامتثال لجميع قوانين ومعايير الصحة والسلامة والاشتراطات البيئة.



سيعمل المشروع على زيادة الطاقة الإنتاجية الحالية من (260.000 طن سنة) إلى نحو (320.000 طن سنة).



وتصل إجمالي التكلفة الاستثمارية المتوقعة
300 مليون دولار أمريكي، وبالفعل أعلنت شركة مصر للألومنيوم، عن طرح مناقصة لدعوة شركات المقاولات بنظام EPC لتقديم عروض لإعادة تأهيل المصنع القائم.



وقالت الشركة، في بيان للبورصة مصر ، إن إعادة تأهيل الشركة يشمل نطاق الأعمال وقطاع خطوط إنتاج الألومنيوم وقطاع محولات الشبكة الكهربائية وموحدات التيار وقطاع معدات مصنع قضبته الموصلات الأنودية، ومنطقة الكربون وقطاع شبكات المياه ومعدات محطات ضواغط الهواء والغازات الصناعية وقطاع المسابك.



وكذلك إعادة تأهيل مصنع درفلة الألومنيوم وقطاع الورش ومصنع البثق والمعامل وقطاع النقل ومعدات التفريغ والشحن بميناء سفاجا ، حيث
أن آخر موعد لتسليم المظاريف يوم 12 أكتوبر المقبل.



كما تخطط شركة مصر للالومنيوم لإنشاء مصنع إنتاج جديد في سفاجا بطاقة انتاجية تصل الى 300,000 طن سنة، ويهدف المشروع وفق الخريطة الاستثمارية لقطاع الأعمال العام بشكل رئيسى إلى تغطية نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلي، ونسبة 70% من التصدير. .


كما يتضمن المصنع أيضا بتكلفة اضافية ،اضافة وحدة خاصة بإنتاج الألومينا من خام البوكسيت لتقليل تكلفة الانتاج، حيث تقوم الشركة حاليا باستيراد الألومينا من دول مختلفة وتبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية المتوقعة 1.9 مليار دولار أمريكي



وبحسب الخريطة الاستثمارية
تخطط شركة مصر للألومنيوم لإطلاق مشروع جديد لتصنيع الجنوط الألومنيوم عن طريق تقنية(LPDC)، وذلك باستخدام الألومنيوم المصهور.

وتبلغ الطاقة الانتاجية للمشروع 2 مليون جنط من سبائك الألومنيوم سنويا من مختلف الأنواع والأحجام (65) لانتاج 17 بوصة ، 35% لانتاج 18 بوصة).



كما تبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع حوالي 154 مليون يورو، علاوة على دراسة انشاء مشروع جديد لإنتاج رقائق الألومنيوم للوفاء باحتياجات السوق المحلية ، حيث تبلغ واردات مصر من هذا المنتج حوالي 120 مليون دولار سنويا .











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