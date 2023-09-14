محمود ياسين.. حياتى كما عشتها.. كتاب جديد عن بيت الحكمة للثقافة

ويتحدث الكاتب مع الفتي الذهبي ليفرغ له خزانة الذاكرة الحافلة ويحكي عن بورسعيد، الطفولة، الأب، الإخوة، مدارس العصفوري التي تعلم فيها، مسرح المدينة، وصداقات الطفولة، مرورا بكلية الحقوق، والمسرح القومي، ورمسيس نجيب، وأزمة يوسف شاهين معه، وتجاربه الوطنية التي لا تزال راسخة في الأذهان وتعد قطعة راسخة من تاريخ مصر الفني، في تسجيلات كان الكاتب قد أجراها مع الفنان محمود ياسين.

ويقع الكتاب "محمود ياسين.. حياتي كما عشتها" في 222 صفحة من القطع المتوسط، وفي أروقته يشاركنا الفنان الكبير رحلته التي أسهمت في تكوينه الثقافي وحسه الوطني..





وقدم محمود ياسين ما يزيد عن 150 فيلماً في مشواره منها "حكاية بنت اسمها مرمر"، "العاطفة والجسد"، "أغنية على الممر"، "امرأة سيئة السمعة"، "غابة من السيقان"، "أين عقلى"، "الوفاء العظيم"، "انتهى الحب"، "الرصاصة لا تزال في جيبى"، "شقة في وسط البلد"، "حب أحلى من الحب"، "جفت الدموع"، "لا يا من كنت حبيبى"، "أفواه وارانب"، "سونيا والمجنون"، وضاع العمر يا ولدى" وغيرها من الأفلام الهامة.

وفى الدراما قدم محمود ياسين عدداً من المسلسلات منها "ماما في القسم" مع سميرة أحمد، "وعد مش مكتوب"، "بابا في تانية رابع"، حكاوى طرح البحر"، "العصيان" بجزئيه الأول والثانى، "سوق العصر"، "رياح الشرق"، "أبى حنيفة التعمان"، ورحل الفنان الكبير عن عالمنا يوم 14 أكتوبر من عام 2020.