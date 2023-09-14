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ترجمة لكتاب هشاشة بيضاء.. صعوبة أن يتحدث البيض عن العنصرية الأكثر مبيعا

9/14/2023 11:26:23 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثا عن دار تكوين للنشر، في الكويت، ترجمة عربية لكتاب "هشاشة بيضاء: صعوبة أن يتحدث البيض عن العنصرية" للكاتبة روبن ديانجلو، ونقله إلى اللغة العربية المترجمة نوال العلى.

كان كتاب "هشاشة بيضاء: صعوبة أن يتحدث البيض عن العنصرية" لدى صدوره عام 2018، سببا للانقسام بين مناهضي العنصرية من البيض الأميركيين الذي يصفون أنفسهم بالتقدميين البعيدين كل البعد عن التمييز العرقي.

كما أثار هذا الكتاب استياء بعض السود ممن اعتبروا أن الكاتبة تعتقد بعنجهية بيضاء أنها تفهم شعورهم تجاه العنصرية. بل إن هناك من وصف الكتاب بأنه عنصري رغم نوايا مؤلفته الصادقة. صاغتْ روبن ديانجلو - المتخصصة في تحليل الخطاب النقدي ودراسات البياض ومستشارة التنوع - مصطلح (الهشاشة البيضاء) لتعبر عن منظومة سياسات ودوافع اجتماعية وثقافية ونفسية، تمنع البيض من الاعتراف بأشكال وممارسات عنصريتهم الخفية والمراوغة.


هشاشة بيضاء صعوبة أن يتحدث البيض عن العنصرية

أصبح كتاب "هشاشة بيضاء" على رأس قائمة أكثر الكتب مبيعا في صحيفة نيويورك تايمز إثر الاحتجاجات التي أعقبت مقتل جورج فلويد، كما استخدمته جامعات ومؤسسات أميركية مختلفة في بناء مشروع نقد ذاتي للنظر إلى الداخل، وتفحص التحيزات العنصرية التي بالكاد يعرف كثيرون أنهم يمارسونها.

وإن كان الكتاب يبدو – كما تقول دار النشر - في ظاهره مخصصا لليبرالية البيضاء، فإن في كل مجتمع فئة تعتقد أنها تلك الشريحة "البيضاء التقدمية" التي تناهض أشكال التحيز والتعصب والتمييز ظاهريا؛ دون أن تدرك أنها سبب من أسباب استمراريتها في الوقت نفسه.


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