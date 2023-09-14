صدر حديثا.. السندباد الأحمر رواية للكاتب اللبنانى محمد الحجيري

تمثّل اعترافات بطل الرواية مزيجاً من الألم والسياسة والحبّ والفوضى والخيبة والرجاء، فهو الذي يجمع في شخصيته العديد من الشخصيات التي تجسّد كلّ واحدة منها عالماً مستقلّاً بذاته.



يرسم محمّد الحجيري في روايته صورة سحرية لبطله عبد الجبار الذي يشكّل نموذجاً فريداً يجمع بين الزورباويّة والدونكيشوتيّة، مع لمسة لبنانية لافتة تضفي عليه الفرادة والتميّز، فيعيش حرّاً في داخله ويكون مجبولاً من الخيبات والأوهام، ناهيك عن حالته الجسدية الخاصّة التي توحي لمن يراه وكأنه يكابد كي لا يسقط أرضاً.

يعيش عبد الجبار

طفولة بريّة في أكثر من اتجاه اخترقتها القصص والأشعار، تراه أثناء الحرب يمزّق الصور الملصقة على الجدران لخصومه السياسيين، ثمّ تراه يصير، لمراسه الطويل في طرح الأسئلة المستفزّة وعدم الانصياع للميثولوجيا، مضربَ مثلٍ بين أقرانه الشبان في التمرّد واللاخضوع، وفوق هذا وذاك يظلّ يشعر أنّه غريب في مجتمع محكوم بالعنف ومعادٍ الحرية.

يشار أنّ لوحة الغلاف للفنان الكردي السوري بهرام حاجو وتصميم الغلاف للشاعر والفنان ياسين أحمدي. وتقع الرواية في 228 صفحة من القطع المتوسط.

من الرواية:

أراقب المارة، أشعل سيجارة... السيجارة تساعدني على النسيان لكنها لا تطفيء الكآبة الجاثمة على عينيّ. أتذكّر فترات القراءة والحكايات التي قضيتها من أناس جلسوا في المكتبة لساعات... أتذكّر أشياء وأشياء، والآن لا أستطيع فعل شيء سوى السعي إلى النسيان في مواجهة ذباب الذاكرة... العيش في بيئة يسيطر عليها الغيب، يجعل المرء مكتئباً. أقول لو أمتلك القوّة لما كان لأحدٍ أن يجرؤ على الاقتراب من مكتبتي. أنا على يقين أن البشر يهابون الأقوياء، ويفترسون الضعفاء، نجاهد كثير لنخرج من الغابة ونعود إليها، ولا ضير في القول إنّ الكثيرين يشمتون. أعرف أنّ الحقد مدفون عند الكثيرين ويظهر في لحظات السواد... كنتُ أراقب العمال يرفعون رماد الأشياء، رائحة الحريق لا تزل قويّة وتزكم الأنف، كل الأشياء استسلمت لمارد النار... الشّرر يتطاير من عينيّ... أريد أن أبكي ولا أبكي، أريد أن أستوعبَ ما جرى ولم أستوعبْ. أشعل سيجارة بيدي المرتجفة وخيالي يحترق مثل حطب يابس، وعندما وصل العمال إلى رماد بعض الكتب، ظهر كتاب "مذكرات غاندي" مع مجموعة أخرى لم تحترق، تدحرجتْ دموعي لاإرادياً مثل صخور عالية، هوتْ في وادٍ سحيق. عانقتْ دموعي رائحة الرماد، وخرجتُ هائماً.

يذكر أن محمد الحجيري كاتب وروائي من لبنان وقد نشر أعمالاً روائية وبحثية، منها رواية "طيور الرغبة"، وكتاب "العشق السرّيّ.. المثقفون والرقص الشرقي" و"بوب آرت أم كلثوم.. الحب الصوت السلطة"، ويعمل في الصحافة منذ سنوات، كتب في كبريات الصحف والمجلات والمواقع العربية كـ "النهار" و"السفير" و"الجريدة" و"المدن"، و"بدايات" و"نزوى" و"الفيصل".