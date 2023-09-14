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صدر حديثا.. الطبعة الــ 9 لرواية كل الأشياء للكويتية بثينة العيسى

9/14/2023 11:26:22 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثا عن دار تكوين للنشر، في الكويت، الطبعة التاسعة لرواية "كل الأشياء" للكاتبة الكويتية بثينة العيسى
وتحاول بثينة العيسى في رواية "كل الأشياء" أن تفكك علاقة الفرد بالسلطة، سواء تمثلت هذه ‏السلطة في الأدب، أو الدولة، أو النظام العالمي، حيث تتساءل عن جدوى مجابهة المنظومة، وإذا كان يمكن للفرد أن يوجد خارجها أصلًا، ‏أم أنه، في أحسن الحالات، ترسٌ في ذات الآلة التي يحاولُ تفكيكها.‏‎‎

تبدأ رواية "كل الأشياء" من لحظة عودة "جاسم العظيمي" إلى الكويت، بعد غياب أربع سنوات، لحضور ‏مراسم دفن والده. حيث يجدُ نفسه مضطرًا إلى مواجهة ذاكرة عامرة بالهزائم، وعالم بلا ‏أفق، ومستقبل مسروق.‏‎‎


رواية كل الأشياء للكاتبة بثينة العيسى


هذه رواية عن الصراع بين الأجيال، والبحث عن المعنى الحقيقي لكلمة وطن، عن سقوط ‏الشعارات، عن جدوى النضال ومسؤولية الوجود في ذاتها، عن الكتابة بصفتها طريقة ‏للمعرفة، وعن كل الأشياء التي يواجهها المرء في طريقه إلى استعادة ذاته.‏

يشار إلى أن بثينة العيسى، كاتبة كويتية حاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال - تخصص تمويل، كلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت 2011 بتقدير امتياز.

وصدر للكاتبة بثينة العيسى: رواية "ارتطامٌ.. لم يسمع له دوي" عام 2004، رواية "سعار" عام 2005، رواية "عروس المطر" عام 2006، رواية "تحت أقدام الأمهات" عام 2009، مجموعة نصوص بعنوان "قيس وليلى والذئب" عام 2011، رواية "عائشة تنزل إلى العالم السفلى" عام
2011.

وخلال مسيرتها حازت بثينة العيسى على عدة جوائز، وهى جائزة الدولة التشجيعية عن روايتها " سعار " 2005/2006، المركز الأول في مسابقة هيئة الشباب والرياضة 2003 - فرع القصة القصيرة، المركز الثالث في مسابقة الشيخة باسمة الصباح - فرع القصة القصيرة، المركز الثالث في مسابقة مجلة الصدى للمبدعين 2006.


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