صدر حديثا.. الطبعة الــ 9 لرواية كل الأشياء للكويتية بثينة العيسى

صدر حديثا.. الطبعة الــ 9 لرواية كل الأشياء للكويتية بثينة العيسى
التاريخ
9/14/2023 11:26:22 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثا عن دار تكوين للنشر، في الكويت، الطبعة التاسعة لرواية "كل الأشياء" للكاتبة الكويتية بثينة العيسى
وتحاول بثينة العيسى في رواية "كل الأشياء" أن تفكك علاقة الفرد بالسلطة، سواء تمثلت هذه السلطة في الأدب، أو الدولة، أو النظام العالمي، حيث تتساءل عن جدوى مجابهة المنظومة، وإذا كان يمكن للفرد أن يوجد خارجها أصلًا، أم أنه، في أحسن الحالات، ترسٌ في ذات الآلة التي يحاولُ تفكيكها.
تبدأ رواية "كل الأشياء" من لحظة عودة "جاسم العظيمي" إلى الكويت، بعد غياب أربع سنوات، لحضور مراسم دفن والده. حيث يجدُ نفسه مضطرًا إلى مواجهة ذاكرة عامرة بالهزائم، وعالم بلا أفق، ومستقبل مسروق.
رواية كل الأشياء للكاتبة بثينة العيسى
هذه رواية عن الصراع بين الأجيال، والبحث عن المعنى الحقيقي لكلمة وطن، عن سقوط الشعارات، عن جدوى النضال ومسؤولية الوجود في ذاتها، عن الكتابة بصفتها طريقة للمعرفة، وعن كل الأشياء التي يواجهها المرء في طريقه إلى استعادة ذاته.
يشار إلى أن بثينة العيسى، كاتبة كويتية حاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال - تخصص تمويل، كلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت 2011 بتقدير امتياز.
وصدر للكاتبة بثينة العيسى: رواية "ارتطامٌ.. لم يسمع له دوي" عام 2004، رواية "سعار" عام 2005، رواية "عروس المطر" عام 2006، رواية "تحت أقدام الأمهات" عام 2009، مجموعة نصوص بعنوان "قيس وليلى والذئب" عام 2011، رواية "عائشة تنزل إلى العالم السفلى" عام
2011.
وخلال مسيرتها حازت بثينة العيسى على عدة جوائز، وهى جائزة الدولة التشجيعية عن روايتها " سعار " 2005/2006، المركز الأول في مسابقة هيئة الشباب والرياضة 2003 - فرع القصة القصيرة، المركز الثالث في مسابقة الشيخة باسمة الصباح - فرع القصة القصيرة، المركز الثالث في مسابقة مجلة الصدى للمبدعين 2006.
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