ضحايا الذكاء الاصطناعى.. اللون الأرجوانى رواية عن العنف المنزلى

صدرت رواية اللون الأرجواني لأول مرة عام 1982 للكاتبة الأمريكية أليس ووكر، وفازت بجائزة بوليتزر للرواية وجائزة الكتاب الوطني للرواية عام 1983. وتم تحويلها لاحقًا إلى فيلم ومسرحية موسيقية تحمل نفس الاسم.





كانت الرواية هدفًا دائما ومحط أنظار أجهزة الرقابة على الإبداع وتظهر في قائمة جمعية المكتبات الأمريكية لأكثر 100 كتاب تحديًا في الفترة 2000-2010 في المرتبة السابعة عشر بسبب المحتوى الجرئ أحيانًا، لا سيما فيما يتعلق بالعنف، ففي عام 2003، أُدرجت الرواية في استطلاع The Big Read الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) حول "أفضل الروايات المحبوبة" في المملكة المتحدة.

تعد رواية "اللون الأرجواني" بمثابة محك ثقافي قوي للأدب الأمريكي الحديث، ففي هذه الرواية تصور الكاتبة حياة النساء الأمريكيات من أصل أفريقي في ريف جورجيا في أوائل القرن العشرين.

وتدور أحداث الرواية حول شقيقتين حيث تحافظ الأختان "سيلي" و"نيتي" على ولائهما لبعضهما البعض عبر الزمن والمسافة والصمت، من خلال سلسلة من الرسائل تمتد لعشرين عامًا، أولاً من "سيلي" إلى الله، ثم من الأختين لبعضهما البعض.

تجذب الرواية القراء إلى تصويرها الغني الذي لا يُنسى لـ"سيلي" و"نيتي" و"شوغ أفيري" و"صوفيا" وتجربتهم وقد كسرت رواية "اللون الأرجوانى" الصمت المحيط بالعنف المنزلي والجنسي، حيث روت حياة النساء من خلال آلامهن وكفاحهن، والرفقة والنمو، والمرونة والشجاعة. تحمل ملحمة أليس ووكر، التي تتسم بالتعاطف العميق والخيال الجميل، القراء في رحلة مؤكدة للروح نحو الفداء والحب.