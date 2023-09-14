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ميزة جديدة للرموز التعبيرية من جوجل تمكنك من إنشاء الإيموجى الخاص

9/14/2023 11:26:19 PM
(MENAFN- Youm7) يمكنك الآن إنشاء مجموعات الرموز التعبيرية الخاصة بك مباشرةً في بحث Google ، حيث أطلقت الشركة ميزة Emoji Kitchen على الويب ( عبر 9to5Google )، والتي تتيح لك مزج الرموز التعبيرية الموجودة لإنشاء مجموعات مختلفة، مثل الباندا التي ترتدي قبعة رعاة البقر، وفقا لتقرير theverge.



ولبدء استخدام الأداة، كل ما عليك فعله هو كتابة "Emoji Kitchen" في بحث Google والضغط على المطالبة "Get Cooking".



ومن هناك يمكنك الاختيار من بين العشرات من الرموز التعبيرية المختلفة لدمجها أو اللعب بها باستخدام أداة التوزيع العشوائي، وبمجرد الانتهاء من التجربة، يمكنك الضغط على الرمز التعبيري الناتج لنسخه إلى حافظة جهازك، مما يسمح لك بلصقه كملصق في رسالة أو مستند.



وتعمل ميزة الرموز التعبيرية الجديدة أيضًا على متصفحات الهاتف المحمول وتطبيق Google، مما يعني أن مستخدمي iPhone يمكنهم أخيرًا الوصول إلى الميزة ولصق إبداعاتهم في iMessage.



وأتاحت Google سابقًا Emoji Kitchen لمستخدمي Android فقط من خلال تطبيق Gboard الخاص بها، وعلى الرغم من عدم توفر عدد كبير من المجموعات على إصدار الويب من Emoji Kitchen مقارنةً بـ Gboard، إلا أنه لا يزال من الجيد رؤية أداة المزج متاحة على المزيد من أنواع الأجهزة.







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