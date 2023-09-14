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فوكسيكون تستعد لتصنيع طرازات Iphone 15 Plus بمصنعها فى تشيناى

9/14/2023 11:26:19 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت شركة آبل تشكيلة آيفون 15 ونموذجين جديدين من الساعات الذكية في حدث Wonderlust في وقت سابق من هذا الأسبوع، تشتمل أحدث سلسلة iPhone 15 على أربعة هواتف ذكية، iPhone 15 وiPhone 15 PوiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max.



تنتج شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كوبرتينو بالفعل النموذج الأساسي منخفض السعر للسلسلة في الهند.



وفقًا لتقرير صادر عن Economic Times، بدأت شركة فوكسيكون، أكبر مورد لشركة آبل، الاستعدادات لتصنيع طرازات iPhone 15 Pفي مصنعها في تشيناي، حيث تقوم شركة تصنيع المعدات الأصلية بالفعل بتصنيع طراز آيفون 15 الأساسي في المصنع.



تتميز أحدث أجهزة آيفون بشريحة أسرع وكاميرا أكثر قوة توفر أداءً أفضل، وفي الوقت نفسه تمت ترقية طرازات Pro بهيكل أخف من التيتانيوم ومجموعة شرائح جديدة أكثر قوة وتخطط شركة أبل أيضًا لمضاعفة مبيعاتها في الهند بحلول الربع القادم، بعد أن إطلاق الشركة لمنتجات جديدة وتخفيضات الأسعار على طرازي آيفون 13 و14.



وبدأت شركة آبل بالفعل الإنتاج التجاري لجهاز آيفون 15 في مصنع فوكسيكون.



ستكون هذه هي المرة الأولى التي تبيع فيها الشركة جهاز آيفون مجمعًا في الهند في مرحلة الإطلاق، ومع ذلك لا تزال القدرة التصنيعية المحلية لجهاز آيفون 15 منخفضة.




ويدعي التقرير أنه مع اقتراب موسم الأعياد، ستقوم شركة آبل باستيراد الأجهزة من مركز الإنتاج الرئيسي لها في الصين لتلبية الطلب.



يتوقع أحد المسؤولين التنفيذيين في الصناعة أن "آيفون 15 بلس سيكون هو التالي في خط التجميع في الهند. وسيتبلور في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر وسيكون أسرع طرح تصنيعي لطراز أعلى سعرًا في الهند."



وتقوم شركة آبل بتصنيع موديلات آيفون 14 و14 بلس و13 في الهند.



ومن المتوقع أن تقوم الشركة باستيراد iPhone 15 Pونماذج Pro الأكثر تكلفة حتى يبدأ الإنتاج في البلاد.



ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن شركة آبل ليس لديها خطط لإنتاج طرازات iPhone 15 Pro في الهند، لذلك فقد نظرت الشركة بالفعل في رسوم الاستيراد البالغة 22٪ على الهواتف الذكية إلى جانب انخفاض قيمة الروبية لاستراتيجية التسعير الخاصة بها في الهند.





وهذا هو السبب في أن سعر أجهزة آيفون الجديدة في الهند هو الأعلى بين الأسواق العالمية الأخرى.



وأشار المسؤول التنفيذي إلى أنه "لا تزال شركة آبل تتوقع مضاعفة مبيعاتها في الهند في الربع القادم مع هذه الإطلاقات الجديدة، مما يجعلها ربعًا قياسيًا للشركة".





وستكون أحدث أجهزة iPhone متاحة في الهند في المرحلة الأولى من التوفر العالمي، إلى جانب 40 دولة أخرى في 22 سبتمبر.











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