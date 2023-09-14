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انتقادات لـiphone 15.. يشبه النسخة السابقة والابتكار مات مع ستيف جوبز

9/14/2023 11:26:19 PM
(MENAFN- Youm7) علق مستخدمو أيفون عند إطلاق الهاتف الجديد، إن "ابتكار شركة أبل مات مع ستيف جوبز" بعد إطلاق iPhone 15 ، وكان X (Twitter سابقًا) غارقًا في الشكاوى بعد أقل من 24 ساعة من حدث "Wanderlust" الذي طال انتظاره لشركة Apple.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في حين أن الجهاز الذي يبلغ سعره 799 دولارًا يأتي بخمسة ألوان لم يسبق لها مثيل مع كاميرا خلفية مطورة، يدعي البعض أنه يفتقر إلى التطورات التي كانوا يأملون فيها، حيث يستضيف iPhone 15 نفس الشاشة مقاس 6.1 بوصة وسعة تشغيل الفيديو مثل iPhone 14.قال أحد المستخدمين: "يشبه iPhone 15 تمامًا iPhone 14"، بينما اشتكى آخر: "مات ابتكار Apple مع ستيف جوبز".



وغرد أحدهم أيضًا: "لم تذكر Apple مطلقًا عمر البطارية في إصدار iPhone 15 Pro، وهذا أمر مخيب للآمال جدًا بالنظر إلى مدى التركيز مؤخرًا على تدهور بطارية iPhone 14 والضيق العام بشأن طول عمر الهواتف".



وتأتي هذه الانتقادات بعد أشهر من التوقعات المحيطة بجهاز iPhone 15، مع العديد من المنتجات الوهمية والتنبؤات على الإنترنت.



اقترح العديد من هؤلاء بشكل صحيح أن جهاز Apple الجديد سيحتوي على تصميم متطور من التيتانيوم مصنوع من نفس السبيكة المستخدمة في بناء مركبة ناسا المتجولة Perseverance Mars، حيث تدعي شركة Apple أن هذا سيجعل النموذج أكثر متانة وخفة الوزن مقارنة بالطرز السابقة.



وكان من المتوقع أيضًا استبدال مفتاح كتم الصوت بـ "زر إجراء" قابل للتخصيص، وهي المرة الأولى التي تغير فيها Apple هذا منذ عام 2007.



وكان من المتوقع أيضًا تبديل موصل Lightning الخاص به بمنفذ USB-C، حيث اضطرت شركة Apple على مضض إلى التوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة.



لكن ميزة "Name Drop" كانت من بين بعض ميزاته الأكثر إثارة، حيث تسمح للمستخدمين بمشاركة تفاصيل الاتصال عن طريق الجمع بين جهازي iPhone معًا.



ومع ذلك، يقول المستخدمون إن المظهر الخارجى لجهاز iPhone 15 هو تقريبًا صورة طبق الأصل لجهاز iPhone 14.







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