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دراسة جديدة تكشف سبب ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوى الخارجى للشمس

9/14/2023 11:26:19 PM
(MENAFN- Youm7) تبلغ درجة حرارة "سطح" الشمس فى الغلاف الضوئي، أو الجزء المرئي من الشمس، حوالي 10000 درجة فهرنهايت (5500 درجة مئوية)، ومع ذلك، فمن الغريب أنه على الرغم من كونه بعيدًا عن قلب الشمس، إلا أنه الأكثر سخونة.



كما أن الهالة، التي تتكون من غاز متأين ساخن يسمى البلازما، هي أيضًا المكان الذي تنشأ فيه أحداث الطقس الفضائي المتطرفة مثل التوهجات الشمسية، ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد كيف تصبح الهالة ساخنة جدًا.



في الدراسة الجديدة، قام الباحثون بالتحقيق في التقلبات الشائعة المرتبطة بالشمس والمعروفة باسم تذبذبات العقدة غير المتحللة ذات السعة المنخفضة، هذه هي التقلبات في الحلقات الإكليلية، أو الهياكل الشبيهة بالقوس المصنوعة من البلازما والتي تبدأ في الغلاف الضوئي وتمتد إلى الإكليل السفلي، هذه الموجات ضعيفة نسبيًا، ولكنها لا تتراجع قوتها على مدار دورات متعددة من التقلبات، على هذا النحو، من المحتمل أن تزود الهالة بكمية كبيرة من الطاقة مع مرور الوقت.



ركز العلماء على الطريقة التي تتموج بها هذه الموجات إما لأعلى ولأسفل، أو لليسار أو لليمين، أو في أي زاوية بينهما، وهي خاصية تعرف باسم استقطابها، إن القدرة على تحليل هذا الجانب من هندسة الموجات ثلاثية الأبعاد يمكن أن تلقي الضوء على أصولها بالإضافة إلى مقدار الطاقة المتوفرة لديها، ومع ذلك، كان العلماء يفتقرون في السابق إلى طريقة لفحص هذه الموجات من خطوط رؤية متعددة وبالتالي اكتشاف استقطاب الظاهرة.



في الدراسة الجديدة، استخدم الباحثون بيانات من Solar Orbiter التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية ومرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لناسا لتحليل الهالة الشمسية من نقاط مراقبة متعددة، لقد اكتشفوا بنجاح تذبذب شبكي غير متحلل لمدة 4 دقائق للحلقة الإكليلية.



ووجد العلماء أن جميع هذه الموجات تقريبًا تهتز في نفس الاتجاه، ويشير هذا إلى أنها "من المحتمل أن تكون مرتبطة بتدفقات طويلة الأمد في سطح الشمس"، كما قال المؤلف المشارك في الدراسة فاليري ناكارياكوف، وهو عالم فيزياء شمسية في جامعة وارويك في كوفنتري بإنجلترا، وفقاً لموقع Space.



يشير هذا الاكتشاف إلى أن الطاقة من سطح الشمس يمكن أن تصل إلى الهالة وتسخنها، وقال نكارياكوف: "إن اكتشافنا يوفر معلومات مهمة للإجابة على السؤال القديم حول ما الذي يسخن هالة الشمس".



قام العلماء بتفصيل النتائج التي توصلوا إليها على الإنترنت في مجلة Nature Communications.











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