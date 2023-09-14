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تفاصيل ميزة Iphone 15 الجديدة الخاصة بمشاركة الموقع

9/14/2023 11:26:19 PM
(MENAFN- Youm7) تساعد إحدى الميزات الجديدة التي تم الكشف عنها في حدث Appl المستخدمين على مشاركة مواقعهم مع الآخرين بطريقة بسيطة، وكانت ردود الفعل على هذه الميزة إيجابية، على الرغم من أن البعض اعتبرها "طال انتظارها".



وكشف الحدث عن Apple Watch Series 9 الجديدة وApple Watch Urtla 2 وiPhone 15 وiPhone 15 Pro.



وستكون جميع هذه الأجهزة الأربعة كاملة مع "شريحة النطاق العريض" الجديدة والتي "تفتح طريقة جديدة تمامًا لاستخدام البحث الدقيق".



يمكنك الآن توجيه نفسك إلى صديق أو أحد أفراد العائلة الذي شارك موقعه معك على جهاز متوافق مماثل، ويمكنك اتباع الإشارة إليه، ويخبرك الهاتف أيضًا بالمسافة إلى هدفك.



وبصرف النظر عن التشكيك في الالتزام بالمواعيد الخاصة بالميزة الجديدة، كان رد الفعل إيجابيًا بشكل أساسي، حيث وصفها الأشخاص بأنها "مذهلة" وقال آخر "كنت بحاجة إلى هذا".



وتوقع أحدهم أن تكون الميزة "مذهلة من أجل سلامة المرأة"، واقترح آخرون أن يستخدموه للعثور على والدتهم عندما يضيعون أثناء التسوق.



وعلى الرغم من هذه الإيجابية، عندما يتعلق الأمر بالميزات الجديدة الأخرى، أو عدم وجودها، أصيب بعض محبي Apple بخيبة أمل بسبب تشابه أيفون الجديد مع سابقه.









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