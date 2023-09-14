الجناح البحريني يشارك بمعرض ((جلفود)) لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام الشركات البحرينية

الجناح البحريني يشارك بمعرض ((جلفود)) لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام الشركات البحرينية
التاريخ
9/14/2023 11:26:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
من المقرر أن يشارك الجناح البحريني في الدورة التاسعة والعشرين المرتقبة من معرض جلفود، والمقرر عقدها في الفترة من 19 إلى 23 فبراير 2024، في مركز دبي التجاري العالمي بالإمارات العربية المتحدة.
وتعد هذه المشاركة العاشرة للجناح البحريني في المعرض حيث يعد بمثابة منصة المملكة لإقامة اتصالات هادفة بين قادة الصناعة وللشركات المشاركة لعرض آفاق أعمالها واستراتيجيات النمو وفرص الاستثمار داخل القطاع على الموزعين والموردين وتجار الجملة وتجار التجزئة وقطاعات التعليم والضيافة والمطاعم.
وتعد مشاركة جناح البحرين في معرض جلفود خطوة استراتيجية تتماشى مع رؤية المملكة لتعزيز صادرات قطاع الأغذية وتعزيز بصمتها العالمية، ولا تعمل هذه المبادرة على تعزيز مكانة البحرين كوجهة رائدة لسياحة الطهي والأعمال فحسب بل تُظهر أيضًا روح الابتكار وريادة الأعمال في هذه الصناعة. وسوف يقدم الجناح مجموعة متنوعة من العروض المتميزة من كيانات صناعة الأغذية البحرينية، مما يسلط الضوء على تميزها وابتكارها. وأكد أحمد الحجيري الرئيس التنفيذي لشركة وورك سمارت لإدارة الفعاليات المنظمة للجناح البحريني على الدور المحوري للجناح في معرض جلفود في دفع الصادرات الوطنية إلى الساحة العالمية.
كما أضاف الحجيري أن جناح البحرين يمثل حافزا للشركات البحرينية للدخول إلى أسواق تصدير جديدة، بينما يعمل أيضا كمنصة للمصدرين المحليين لاستخلاص رؤى من نظرائهم في الصناعة، والاطلاع على المنتجات المبتكرة وديناميكيات الصناعة، وتعزيز تحالفات جديدة، وإبرام اتفاقيات ذات مغزى، والتواصل مع الموردين الرئيسيين القادمين من أكثر من 120 دولة.
وقال الحجيري: «من خلال المشاركة يمكن للشركات البحرينية تسخير منصة جلفود العالمية لتنمية العلاقات، واكتساب رؤى حول التقنيات المتطورة، وعرض أحدث منتجاتها على جمهور دولي واسع. ومن المتوقع أن تمهد هذه المساعي التعاونية الطريق أمام الصناعات الغذائية البحرينية لتأسيس حضور أقوى في الأسواق العالمية، مما يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي بارز في مجال الأغذية والمشروبات».
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