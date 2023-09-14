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الجناح البحريني يشارك بمعرض ((جلفود)) لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام الشركات البحرينية

9/14/2023 11:26:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬الجناح‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬والعشرين‭ ‬المرتقبة‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬جلفود،‭ ‬والمقرر‭ ‬عقدها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬إلى‭ ‬23‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬التجاري‭ ‬العالمي‭ ‬بالإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬‮

وتعد‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬العاشرة‭ ‬للجناح‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬بمثابة‭ ‬منصة‭ ‬المملكة‭ ‬لإقامة‭ ‬اتصالات‭ ‬هادفة‭ ‬بين‭ ‬قادة‭ ‬الصناعة‭ ‬وللشركات‭ ‬المشاركة‭ ‬لعرض‭ ‬آفاق‭ ‬أعمالها‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬النمو‭ ‬وفرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬داخل‭ ‬القطاع‭ ‬على‭ ‬الموزعين‭ ‬والموردين‭ ‬وتجار‭ ‬الجملة‭ ‬وتجار‭ ‬التجزئة‭ ‬وقطاعات‭ ‬التعليم‭ ‬والضيافة‭ ‬والمطاعم‭.‬

وتعد‭ ‬مشاركة‭ ‬جناح‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬جلفود‭ ‬خطوة‭ ‬استراتيجية‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬لتعزيز‭ ‬صادرات‭ ‬قطاع‭ ‬الأغذية‭ ‬وتعزيز‭ ‬بصمتها‭ ‬العالمية،‭ ‬ولا‭ ‬تعمل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬لسياحة‭ ‬الطهي‭ ‬والأعمال‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬تُظهر‭ ‬أيضًا‭ ‬روح‭ ‬الابتكار‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الصناعة‭. ‬وسوف‭ ‬يقدم‭ ‬الجناح‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬المتميزة‭ ‬من‭ ‬كيانات‭ ‬صناعة‭ ‬الأغذية‭ ‬البحرينية،‭ ‬مما‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تميزها‭ ‬وابتكارها‭. ‬وأكد‭ ‬أحمد‭ ‬الحجيري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬وورك‭ ‬سمارت‭ ‬لإدارة‭ ‬الفعاليات‭ ‬المنظمة‭ ‬للجناح‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬للجناح‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬جلفود‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬الصادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية‭.‬

كما‭ ‬أضاف‭ ‬الحجيري‭ ‬أن‭ ‬جناح‭ ‬البحرين‭ ‬يمثل‭ ‬حافزا‭ ‬للشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬للدخول‭ ‬إلى‭ ‬أسواق‭ ‬تصدير‭ ‬جديدة،‭ ‬بينما‭ ‬يعمل‭ ‬أيضا‭ ‬كمنصة‭ ‬للمصدرين‭ ‬المحليين‭ ‬لاستخلاص‭ ‬رؤى‭ ‬من‭ ‬نظرائهم‭ ‬في‭ ‬الصناعة،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬المنتجات‭ ‬المبتكرة‭ ‬وديناميكيات‭ ‬الصناعة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬تحالفات‭ ‬جديدة،‭ ‬وإبرام‭ ‬اتفاقيات‭ ‬ذات‭ ‬مغزى،‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬الموردين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬دولة‭.‬

وقال‭ ‬الحجيري‭: ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬يمكن‭ ‬للشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬تسخير‭ ‬منصة‭ ‬جلفود‭ ‬العالمية‭ ‬لتنمية‭ ‬العلاقات،‭ ‬واكتساب‭ ‬رؤى‭ ‬حول‭ ‬التقنيات‭ ‬المتطورة،‭ ‬وعرض‭ ‬أحدث‭ ‬منتجاتها‭ ‬على‭ ‬جمهور‭ ‬دولي‭ ‬واسع‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تمهد‭ ‬هذه‭ ‬المساعي‭ ‬التعاونية‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬الصناعات‭ ‬الغذائية‭ ‬البحرينية‭ ‬لتأسيس‭ ‬حضور‭ ‬أقوى‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كمركز‭ ‬عالمي‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأغذية‭ ‬والمشروبات‮»‬‭.‬

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