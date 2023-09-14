مناقصة بـ 12 مليون دينار لمعالجة أرض مكب عسكر لمشروع محطة الطاقة الشمسية

مناقصة بـ 12 مليون دينار لمعالجة أرض مكب عسكر لمشروع محطة الطاقة الشمسية
التاريخ
9/14/2023 11:26:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت: نوال عباس الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس، مظاريف 16 مناقصة مطروحة من 16 جهة متصرفة.
وتنافست شركة واحدة على مناقصة لهيئة الكهرباء والماء (إدارة التخطيط والدراسات) لمعالجة ارض مكب عسكر لمشروع محطة الطاقة الشمسية المستقلة (100 ميجا وات)، وتقدمت شركة Goksin Insaat بعطاء يبلغ 11 , 999 , 995 دينارا. وستقوم حكومة مملكة البحرين ممثلة في هيئة الكهرباء والماء بإصدار طلب تقديم العروض للحصول على مقترحات من المتقدمين، الذين قد يكونون كيانًا منفردًا أو مجموعة، لإصلاح موقع مكب النفايات. الجدير ذكره أن هذا المشروع في طور التحضير لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في موقع المكب المعالج.
وتخضع المناقصات للتقييم الفني والمالي، وترسى المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً، والأقل سعراً، لذا فإن أقل العطاءات سعراً ليس بالضرورة هو العطــــــــاء الفائز بالترسية.
ولمزيد من المعلومات عن العطاءات المعلقة يرجى المتابعة مع الجهة المتصرفة المعنية. أسباب تعليق العطاءات تشمل على سبيل المثال لا الحصر الأمور المتعلقة بالضمان الابتدائي، استمارة م م 02، وغيرها.
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