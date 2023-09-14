مناقصة بـ 12 مليون دينار لمعالجة أرض مكب عسكر لمشروع محطة الطاقة الشمسية

فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس،‭ ‬مظاريف‭ ‬16‭ ‬مناقصة‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬جهة‭ ‬متصرفة‭.‬

وتنافست‭ ‬شركة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬لهيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ (‬إدارة‭ ‬التخطيط‭ ‬والدراسات‭) ‬لمعالجة‭ ‬ارض‭ ‬مكب‭ ‬عسكر‭ ‬لمشروع‭ ‬محطة‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬المستقلة‭ (‬100‭ ‬ميجا‭ ‬وات‭)‬،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Goksin ‭ ‬ Insaat ‭ ‬بعطاء‭ ‬يبلغ‭ ‬11 ‭,‬ 999 ‭,‬ 995‭ ‬دينارا‭. ‬وستقوم‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬بإصدار‭ ‬طلب‭ ‬تقديم‭ ‬العروض‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مقترحات‭ ‬من‭ ‬المتقدمين،‭ ‬الذين‭ ‬قد‭ ‬يكونون‭ ‬كيانًا‭ ‬منفردًا‭ ‬أو‭ ‬مجموعة،‭ ‬لإصلاح‭ ‬موقع‭ ‬مكب‭ ‬النفايات‭. ‬الجدير‭ ‬ذكره‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬التحضير‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬الكهروضوئية‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬المكب‭ ‬المعالج‭.‬

وتخضع‭ ‬المناقصات‭ ‬للتقييم‭ ‬الفني‭ ‬والمالي،‭ ‬وترسى‭ ‬المناقصة‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬العطاء‭ ‬الأفضل‭ ‬شروطاً،‭ ‬والأقل‭ ‬سعراً،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬أقل‭ ‬العطاءات‭ ‬سعراً‭ ‬ليس‭ ‬بالضرورة‭ ‬هو‭ ‬العطــــــــاء‭ ‬الفائز‭ ‬بالترسية‭. ‬‮

‬ولمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬العطاءات‭ ‬المعلقة‭ ‬يرجى‭ ‬المتابعة‭ ‬مع‭ ‬الجهة‭ ‬المتصرفة‭ ‬المعنية‭. ‬أسباب‭ ‬تعليق‭ ‬العطاءات‭ ‬تشمل‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لا‭ ‬الحصر‭ ‬الأمور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالضمان‭ ‬الابتدائي،‭ ‬استمارة‭ ‬م‭ ‬م‭ ‬02،‭ ‬وغيرها‭.‬