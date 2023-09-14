نقابة شركة بابكو للاستكشاف والإنتاج تحتفل بتكريم الطلبة الخريجين من المرحلة الثانوية

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‬من‭ ‬منطلق‭ ‬دورها‭ ‬الاجتماعي‭ ‬نظمت‭ ‬نقابة‭ ‬عمال‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والإنتاج‭ ‬ – تطوير‭ ‬للبترول‭ ‬سابقا‭- ‬حفل‭ ‬تكريم‭ ‬طلبة‭ ‬المتفوقين‭ ‬من‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬الشهادة‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الموظفين‭ ‬بالشركة‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬السيد‭ ‬يوهان‭ ‬بلينينجر،‭ ‬وذلك‭ ‬بمقر‭ ‬الشركة‭ ‬بحقل‭ ‬البحرين‭ ‬بحضور‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬عبدالله‭ ‬البستكي‭ ‬والقائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬مدير‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬سيد‭ ‬نايف‭ ‬فقيه‭ ‬ومجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النقابة‭ ‬والطلبة‭ ‬المكرمين‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬الطلبة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬هنأ‭ ‬عبدالله‭ ‬البستكي‭ ‬الطلبة‭ ‬الخريجين‭ ‬المتفوقين‭ ‬بهذه‭ ‬النتائج،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬تفوقهم‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬جدهم‭ ‬واجتهادهم‭ ‬والدعم‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬والديهم،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬مواصلة‭ ‬التفوق‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬بعد‭ ‬التخرج،‭ ‬مشيداً‭ ‬بدور‭ ‬أولياء‭ ‬أمور‭ ‬الطلبة‭ ‬الخريجين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬أبنائهم‭ ‬وحثهم‭ ‬على‭ ‬النجاح‭ ‬والتميز‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬تفوق‭ ‬أبنائهم‭ ‬الدائم،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬الاجتهاد‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬قبل‭ ‬البدء‭ ‬بالحياة‭ ‬الجامعية‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬المرحلة‭ ‬الأصعب‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬تعليم‭ ‬الإنسان‭ ‬والتهيئة‭ ‬لدخول‭ ‬معترك‭ ‬الحياة‭ ‬الوظيفية،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭ ‬وفرت‭ ‬لأبنائها‭ ‬الطلبة‭ ‬جميع‭ ‬سبل‭ ‬التعلم‭ ‬والتعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬ما‭ ‬يعينهم‭ ‬على‭ ‬تلقي‭ ‬العلوم‭ ‬المختلفة‭ ‬بكل‭ ‬يسر‭ ‬وسهولة،‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬وتقدم‭ ‬الوطن‭ ‬ورقيه‭ ‬ونمائه‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬ثمن‭ ‬علي‭ ‬سالمين‭ ‬رئيس‭ ‬النقابة‭ ‬الاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة،‭ ‬بالتعليم‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬التحصيل‭ ‬العلمي‭ ‬للطلبة‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬السبل‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وجودة‭ ‬التعليم،‭ ‬وتمكن‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬التفوق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬الدراسية‭ ‬بجميع‭ ‬مراحلها‭ ‬سواء‭ ‬المدرسية‭ ‬أو‭ ‬الجامعية‭.‬

وبيّن‭ ‬سالمين‭ ‬أن‭ ‬اقامة‭ ‬هذا‭ ‬الحفل‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬يؤكد‭ ‬متانة‭ ‬العلاقة‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الشركة‭ ‬والنقابة،‭ ‬وحرص‭ ‬الطرفين‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬الموظفين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬مناسباتهم‭ ‬المختلفة‭ ‬وتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬معهم‭ ‬وعوائلهم،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬النقابة‭ ‬تهدف‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬إلى‭ ‬حث‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬التميز‭ ‬والتفوق‭ ‬في‭ ‬مشوارهم‭ ‬الدراسي‭ ‬وغرس‭ ‬روح‭ ‬التحدي‭ ‬والاجتهاد،‭ ‬والتعبير‭ ‬عن‭ ‬شكرهم،‭ ‬وامتنانهم‭ ‬لوالديهم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬بذلوا‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬تربية‭ ‬واهتمام‭ ‬بكافة‭ ‬شؤونهم،‭ ‬كما‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬لإظهار‭ ‬مدى‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬بما‭ ‬يحققه‭ ‬أبناؤهم‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬وتميز،‭ ‬تنسيهم‭ ‬سنوات‭ ‬التعب‭ ‬والسهر‭ ‬على‭ ‬تربية‭ ‬أبنائهم‭ ‬ومتابعة‭ ‬شؤونهم‭.‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬على‭ ‬سالمين‭ ‬خالص‭ ‬التهنئة‭ ‬للطلبة‭ ‬الخريجين‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور،‭ ‬متمنياً‭ ‬لطلبة‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬التميز‭ ‬والتفوق‭ ‬لتحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬حياتهم‭ ‬العلمية‭ ‬والعملية،‭ ‬ورفع‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬وبالنيابة‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النقابة‭ ‬والحضور‭ ‬الشكر‭ ‬والعرفان‭ ‬للمهندس‭ ‬يوهان‭ ‬بلينينغر‭ ‬على‭ ‬رعايته‭ ‬للحفل‭ ‬ودعمه‭ ‬لاستمراريته،‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬دعمه‭ ‬واهتمامه‭ ‬بكل‭ ‬شؤون‭ ‬الموظفين‭ ‬ليعزز‭ ‬ذلك‭ ‬روح‭ ‬الولاء‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الموظفين‭ ‬لبذل‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬والإنتاج‭ ‬في‭ ‬عملهم‭ ‬ومهامهم‭ ‬الوظيفية،‭ ‬وثمن‭ ‬تعاون‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الحفل‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬نجاحه،‭ ‬وتميزه‭ ‬وسعي‭ ‬النقابة‭ ‬لتنظيم‭ ‬الحفل‭ ‬بشكل‭ ‬سنوي‭ ‬ليكون‭ ‬محفزا‭ ‬للطلبة‭ ‬للنجاح‭ ‬والتفوق‭.‬