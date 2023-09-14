نقابة شركة بابكو للاستكشاف والإنتاج تحتفل بتكريم الطلبة الخريجين من المرحلة الثانوية

نقابة شركة بابكو للاستكشاف والإنتاج تحتفل بتكريم الطلبة الخريجين من المرحلة الثانوية
التاريخ
9/14/2023 11:26:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
من منطلق دورها الاجتماعي نظمت نقابة عمال شركة بابكو للاستكشاف والإنتاج – تطوير للبترول سابقا- حفل تكريم طلبة المتفوقين من الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة من أبناء الموظفين بالشركة للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية الرئيس التنفيذي للشركة السيد يوهان بلينينجر، وذلك بمقر الشركة بحقل البحرين بحضور المدير العام عبدالله البستكي والقائم بالأعمال مدير الموارد البشرية سيد نايف فقيه ومجلس إدارة النقابة والطلبة المكرمين وعدد من أولياء الطلبة.
وبهذه المناسبة هنأ عبدالله البستكي الطلبة الخريجين المتفوقين بهذه النتائج، مؤكداً أن تفوقهم جاء نتيجة جدهم واجتهادهم والدعم الكبير من والديهم، متمنياً لهم مواصلة التفوق في حياتهم بعد التخرج، مشيداً بدور أولياء أمور الطلبة الخريجين في دعم أبنائهم وحثهم على النجاح والتميز وحرصهم على تفوق أبنائهم الدائم، مؤكداً أهمية الاجتهاد في الدراسة قبل البدء بالحياة الجامعية التي تعتبر المرحلة الأصعب في مسيرة تعليم الإنسان والتهيئة لدخول معترك الحياة الوظيفية، مبينا أن الدولة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم وفرت لأبنائها الطلبة جميع سبل التعلم والتعليم والتدريب، ما يعينهم على تلقي العلوم المختلفة بكل يسر وسهولة، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تطور وتقدم الوطن ورقيه ونمائه.
من جانبه، ثمن علي سالمين رئيس النقابة الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة، بالتعليم والارتقاء بمستوى التحصيل العلمي للطلبة عبر توفير كافة السبل التي تسهم في تطوير وجودة التعليم، وتمكن الطلبة من التفوق والنجاح في حياتهم الدراسية بجميع مراحلها سواء المدرسية أو الجامعية.
وبيّن سالمين أن اقامة هذا الحفل للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع إدارة الشركة يؤكد متانة العلاقة والتعاون بين الشركة والنقابة، وحرص الطرفين على مشاركة الموظفين والعاملين في مناسباتهم المختلفة وتعزيز التواصل معهم وعوائلهم، مضيفاً أن إدارة النقابة تهدف من هذا التكريم إلى حث الطلبة على التميز والتفوق في مشوارهم الدراسي وغرس روح التحدي والاجتهاد، والتعبير عن شكرهم، وامتنانهم لوالديهم على ما بذلوا لهم من تربية واهتمام بكافة شؤونهم، كما تكون هذه المناسبة لإظهار مدى فخر واعتزاز أولياء الأمور بما يحققه أبناؤهم من نتائج وتميز، تنسيهم سنوات التعب والسهر على تربية أبنائهم ومتابعة شؤونهم.
كما قدم على سالمين خالص التهنئة للطلبة الخريجين وأولياء الأمور، متمنياً لطلبة مزيداً من التميز والتفوق لتحقيق أفضل النتائج في القادم من حياتهم العلمية والعملية، ورفع بهذه المناسبة وبالنيابة عن مجلس إدارة النقابة والحضور الشكر والعرفان للمهندس يوهان بلينينغر على رعايته للحفل ودعمه لاستمراريته، الذي يؤكد دعمه واهتمامه بكل شؤون الموظفين ليعزز ذلك روح الولاء في نفوس الموظفين لبذل مزيد من الجهد والإنتاج في عملهم ومهامهم الوظيفية، وثمن تعاون إدارة الشركة في تنظيم هذا الحفل وحرصها على نجاحه، وتميزه وسعي النقابة لتنظيم الحفل بشكل سنوي ليكون محفزا للطلبة للنجاح والتفوق.
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