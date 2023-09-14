مودا مول يفتتح مبنى متعدد الطوابق لمواقف السيارات

أعلن‭ ‬مودا‭ ‬مول‭ ‬افتتاحه‭ ‬مبنى‭ ‬متعدد‭ ‬الطوابق‭ ‬لمواقف‭ ‬للسيارات‭ ‬يعمل‭ ‬بنظام‭ ‬ذكي‭ ‬بالكامل،‭ ‬وهو‭ ‬متصل‭ ‬بمجمع‭ ‬مودا‭ ‬مول‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬عبر‭ ‬البوابة‭ ‬5‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬فندق‭ ‬الشيراتون‭ ‬وساحة‭ ‬المجوهرات‭. ‬يضم‭ ‬المبنى‭ ‬الجديد‭ ‬أربعة‭ ‬طوابق‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬واسعة‭ ‬ويوّظف‭ ‬نظاما‭ ‬متطورا‭ ‬لإدارة‭ ‬المواقف‭ ‬باستخدام‭ ‬أجهزة‭ ‬استشعار‭ ‬ذكية‭ ‬ومحطات‭ ‬للدفع‭ ‬التلقائي‭.‬

وقد‭ ‬جاء‭ ‬تدشين‭ ‬مبنى‭ ‬المواقف‭ ‬الجديد‭ ‬بهدف‭ ‬زيادة‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬لمواقف‭ ‬السيارات،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬للزوار‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بتجربة‭ ‬تسوق‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬أبرز‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬المجمع،‭ ‬وارتياد‭ ‬المطاعم‭ ‬والمقاهي‭ ‬الفاخرة‭ ‬بكل‭ ‬أريحية‭.‬

بمناسبة‭ ‬الافتتاح‭ ‬الرسمي،‭ ‬صّرح‭ ‬السيد‭ ‬كرس‭ ‬جيبسون،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬سافيلز‮»‬‭ ‬الوكالة‭ ‬الإدارية

لمودا‭ ‬مول‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬الإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬نشهده‭ ‬في‭ ‬مودا‭ ‬مول‭ ‬بفضل‭ ‬موقعنا‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الكائن‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬المنطقة‭ ‬التجارية،‭ ‬ارتأينا‭ ‬أهمية‭ ‬تطوير‭ ‬خدماتنا‭ ‬ومرافقنا‭ ‬لخلق‭ ‬تجربة‭ ‬مثلى‭ ‬لمرتادي‭ ‬كلٍ‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬التجاري‭ ‬العالمي‭ ‬ومودا‭ ‬مول،‭ ‬من‭ ‬لحظة‭ ‬وصولهم‭ ‬وحتى‭ ‬مغادرتهم‮»‬‭.‬

يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬خدمة‭ ‬ركن‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬المدخل‭ ‬الرئيسي‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬مودا‭ ‬مول‭ ‬ومركز‭ ‬البحرين‭ ‬التجاري‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬البوابتين‭ ‬2‭ ‬و3،‭ ‬كما‭ ‬تُتاح‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬المبنى‭ ‬الجديد‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬البوابة‭ ‬5‭.‬

يفتتح‭ ‬مودا‭ ‬مول‭ ‬أبوابه‭ ‬يوميًا‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬10‭ ‬صباحًا‭ ‬حتى‭ ‬10‭ ‬مساءً‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬التجاري‭ ‬العالمي،‭ ‬وهو‭ ‬اسم‭ ‬مرادف‭ ‬للموضة‭ ‬والأزياء‭ ‬الفاخرة‭ ‬والمطاعم‭ ‬الراقية‭. ‬