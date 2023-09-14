مودا مول يفتتح مبنى متعدد الطوابق لمواقف السيارات
التاريخ
9/14/2023 11:26:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن مودا مول افتتاحه مبنى متعدد الطوابق لمواقف للسيارات يعمل بنظام ذكي بالكامل، وهو متصل بمجمع مودا مول بشكل مباشر عبر البوابة 5 بالقرب من فندق الشيراتون وساحة المجوهرات. يضم المبنى الجديد أربعة طوابق على مساحة واسعة ويوّظف نظاما متطورا لإدارة المواقف باستخدام أجهزة استشعار ذكية ومحطات للدفع التلقائي.
وقد جاء تدشين مبنى المواقف الجديد بهدف زيادة العدد الإجمالي لمواقف السيارات، ما يتيح للزوار الاستمتاع بتجربة تسوق أفضل في أبرز العلامات التجارية الموجودة في المجمع، وارتياد المطاعم والمقاهي الفاخرة بكل أريحية.
بمناسبة الافتتاح الرسمي، صّرح السيد كرس جيبسون، المدير العام لشركة «سافيلز» الوكالة الإدارية
لمودا مول قائلا: «نظرًا إلى الإقبال الكبير الذي نشهده في مودا مول بفضل موقعنا الاستراتيجي الكائن في قلب المنطقة التجارية، ارتأينا أهمية تطوير خدماتنا ومرافقنا لخلق تجربة مثلى لمرتادي كلٍ من مركز البحرين التجاري العالمي ومودا مول، من لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم».
يُشار إلى أنه يتم تقديم خدمة ركن السيارات في المدخل الرئيسي لكل من مودا مول ومركز البحرين التجاري العالمي في البوابتين 2 و3، كما تُتاح هذه الخدمة في المبنى الجديد عند مدخل البوابة 5.
يفتتح مودا مول أبوابه يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً في مركز البحرين التجاري العالمي، وهو اسم مرادف للموضة والأزياء الفاخرة والمطاعم الراقية.
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