وزير الصناعة والتجارة يترأس وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات لجنة التعاون التجاري

وزير الصناعة والتجارة يترأس وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات لجنة التعاون التجاري
التاريخ
9/14/2023 11:26:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكّد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن مملكة البحرين، تسعى دائماً إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمختلف المجالات، وذلك بما يسهم في تحقيق المنافع المتبادلة، لافتاً إلى دور قطاع الصناعة المحوري، باعتباره أحد الخيارات البارزة والمساهمة في تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم المحتوى المحلي.
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الخامس والستين للجنة التعاون التجاري، والذي تستضيفه سلطنة عمان، بمشاركة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور
إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، والوفد المرافق.
وجرى خلال الاجتماع، مناقشة عددٍ من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال الذي يتضمنه ورقة عمل حول استحداث لجنة دائمة تعنى بالاستثمار، ومناقشة جملة من القوانين التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى استعراض مذكرة الأمانة العامة حول أعمال اللجان التابعة للجنة التعاون التجاري، ومناقشة مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، وغيرها من الموضوعات المدرجة على أجندة الاجتماع.
أكّد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من شأنه أن ينعكس على تعزيز الكفاءة الإنتاجية، ورفع جودة مخرجات القطاع الصناعي، وبالتالي تنمية الفرص الاقتصادية، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الفرص الاستثمارية.
جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح المعرض الصناعي الخليجي الأول بسلطنة عمان، بحضور وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش انعقاد اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ (51).
وأشاد بدور المعرض الفاعل على الشركات البحرينية الصناعية المشاركة، منوهاً بإسهام المعرض في تنويع العمل الخليجي المشترك للقطاع الصناعي.
من جانبه، ألقى الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة بسلطنة عُمان كلمة تحدث خلالها عن أهمية المعرض بنسخته الأولى، ودور المخترعين الخليجين والمصانع الخليجية في تنمية وتطوير القطاع الصناعي الخليجي.
كما جرى خلال الافتتاح تكريم المخترعين الخليجيين، بالإضافة إلى تكريم المصانع الخليجية المشاركة، والتي يأتي بينها عدد من المصانع البحرينية المشاركة في المعرض (مصنع جاسم الزياني وأولاده ومصنع كراون إندستريزش ومصنع سايلنت باور للطاقة المتجددة وشركة ألمنيوم البحرين ومصنع كي كي سي اندستري).
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