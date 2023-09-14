وزير الصناعة والتجارة يترأس وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات لجنة التعاون التجاري

أكّد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تسعى‭ ‬دائماً‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬بمختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المنافع‭ ‬المتبادلة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعة‭ ‬المحوري،‭ ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬الخيارات‭ ‬البارزة‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التنوع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ودعم‭ ‬المحتوى‭ ‬المحلي‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ترؤسه‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الخامس‭ ‬والستين‭ ‬للجنة‭ ‬التعاون‭ ‬التجاري،‭ ‬والذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬بمشاركة‭ ‬وزراء‭ ‬التجارة‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬وجاسم‭ ‬محمد‭ ‬البديوي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬وبحضور‭

‬إيمان‭ ‬أحمد‭ ‬الدوسري‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬مناقشة‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬الذي‭ ‬يتضمنه‭ ‬ورقة‭ ‬عمل‭ ‬حول‭ ‬استحداث‭ ‬لجنة‭ ‬دائمة‭ ‬تعنى‭ ‬بالاستثمار،‭ ‬ومناقشة‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬التجارية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬مذكرة‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬حول‭ ‬أعمال‭ ‬اللجان‭ ‬التابعة‭ ‬للجنة‭ ‬التعاون‭ ‬التجاري،‭ ‬ومناقشة‭ ‬مستجدات‭ ‬مفاوضات‭ ‬اتفاقيات‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬والتكتلات‭ ‬الدولية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬أجندة‭ ‬الاجتماع‭.‬

أكّد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الصناعية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬ورفع‭ ‬جودة‭ ‬مخرجات‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تنمية‭ ‬الفرص‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وزيادة‭ ‬مساهمة‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المعرض‭ ‬الصناعي‭ ‬الخليجي‭ ‬الأول‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬بحضور‭ ‬وزراء‭ ‬الصناعة‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬انعقاد‭ ‬اجتماع‭ ‬لجنة‭ ‬التعاون‭ ‬الصناعي‭ ‬الـ‭ (‬51‭).‬

وأشاد‭ ‬بدور‭ ‬المعرض‭ ‬الفاعل‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬الصناعية‭ ‬المشاركة،‭ ‬منوهاً‭ ‬بإسهام‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬للقطاع‭ ‬الصناعي‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬ألقى‭ ‬الدكتور‭ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬سعيد‭ ‬مسن‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬بسلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬كلمة‭ ‬تحدث‭ ‬خلالها‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬المعرض‭ ‬بنسخته‭ ‬الأولى،‭ ‬ودور‭ ‬المخترعين‭ ‬الخليجين‭ ‬والمصانع‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬الخليجي‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬الافتتاح‭ ‬تكريم‭ ‬المخترعين‭ ‬الخليجيين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تكريم‭ ‬المصانع‭ ‬الخليجية‭ ‬المشاركة،‭ ‬والتي‭ ‬يأتي‭ ‬بينها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المصانع‭ ‬البحرينية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ (‬مصنع‭ ‬جاسم‭ ‬الزياني‭ ‬وأولاده‭ ‬ومصنع‭ ‬كراون‭ ‬إندستريزش‭ ‬ومصنع‭ ‬سايلنت‭ ‬باور‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬وشركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬ومصنع‭ ‬كي‭ ‬كي‭ ‬سي‭ ‬اندستري‭).‬