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تدفق قياسي للمهاجرين على جزيرة لامبيدوسا الإيطالية

9/14/2023 11:24:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحاول جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة التعامل مع تدفق المهاجرين من شمال أفريقيا بعد أن استقبلت أكثر من سبعة آلاف شخص، أي ما يعادل إجمالي عدد السكان المحليين.
وكان مركز الاستقبال الذي تم بناؤه لإيواء أقل من 400 شخص، مكتظا برجال ونساء وأطفال اضطروا للنوم في الخارج على أسرة بلاستيكية وكثيرون استخدموا بطانيات طوارئ.
ودفعت احوال الطقس المواتية المرشحين للهجرة إلى الابحار في الأيام الأخيرة، فقد وصل أكثر من خمسة آلاف شخص إلى السواحل الإيطالية الثلاثاء حصريا الى لامبيدوسا، وحوالى ثلاثة آلاف الأربعاء وفقا لوزارة الداخلية.
وبحسب ماتيو فيلا من معهد الدراسات السياسية الدولية، فإن عدد الوافدين خلال 48 ساعة هو «رقم قياسي مطلق».
وأعلن رئيس الصليب الأحمر الإيطالي روزاريو فالاسترو في بيان ان الصليب الأحمر الذي يدير مركز الاستقبال في لامبيدوسا «يفعل المستحيل وأكثر من المستحيل».
وأعلنت المنطقة حال الطوارئ المحلية وحصل توتر الأربعاء أثناء توزيع المواد الغذائية من قبل الصليب الأحمر.
وتقع لامبيدوسا على بعد أقل من 150 كيلومترا من السواحل التونسية، وهي إحدى المحطات الأولى للمهاجرين الذين يعبرون المتوسط.
وتوجه عدد من المهاجرين الشباب إلى وسط مدينة لامبيدوسا التاريخي، حيث شاهد مصور «فرانس برس» بعضهم يتناول المثلجات.
وأكد عدد من المهاجرين أنهم يشعرون بالجوع وقال آخرون إنهم لا يملكون المال، لذا رفضت بعض المطاعم استقبالهم.
لكن مطاعم أخرى قدمت لهم الطعام مجانا كما دفع سكان وسياح ثمن وجبات المهاجرين.
ويقوم خفر السواحل بانتشال معظم المهاجرين في البحر من على متن قوارب وينقلونهم إلى ميناء لامبيدوسا.
لكن كثيرين لا ينجون من الرحلة، ووفقا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة توفي أكثر من 2000 شخص هذا العام أثناء العبور من شمال إفريقيا الى إيطاليا ومالطا.
وآخر ضحية رضيع في شهره الخامس سقط في الماء الأربعاء أثناء نقل مجموعة مهاجرين إلى الشاطئ.
ومنذ سنوات يواجه مركز استقبال المهاجرين في لامبيدوسا صعوبة في استيعاب عدد الوافدين مع إبلاغ المنظمات الإنسانية عن نقص في المياه والغذاء والرعاية الطبية.
وخصصت الحكومة الإيطالية مؤخرا 45 مليون يورو للامبيدوسا لمساعدة الجزيرة على التعامل بشكل افضل مع وضع المهاجرين.
لكن رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني التي انتخبت قبل عام بعد ان قطعت وعودا بوضع حد للهجرة الجماعية، تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي.
وأكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية ان بروكسل «على اتصال وثيق» مع روما حول هذا الوضع، موضحة ان إيطاليا تلقت 14 مليون يورو من الأموال الأوروبية لمواجهة هذا الوضع.
من جهته، أعلن نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ماتيو سالفيني زعيم حرب الرابطة (المعادي للهجرة) انه يرى في تدفق المهاجرين بهذه الاعداد الضخمة «اعلان حرب» على إيطاليا.

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