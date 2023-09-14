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السويد لاتزال متمسكة بعملتها بعد 20 عاما على رفض اعتماد اليورو

9/14/2023 11:24:04 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعد عشرين عاما على رفضها اعتماد «اليورو»، لاتزال السويد متمسكة بشدة بعملتها «الكرونة»، لكن العملة الأوروبية حصلت مؤخرا على دعم بسبب ضعف الاقتصاد السويدي، بحسبما أظهر استطلاع للرأي نشر مؤخرا.
ورفضت السويد في 14 سبتمبر 2003 اقتراح اعتماد اليورو بغالبية 56% من الأصوات مقابل 42% من المؤيدين رغم الدعم من قسم كبير من أعضاء الحكومة التي كان يرأسها آنذاك اشتراكي-ديموقراطي وكذلك أرباب العمل ووسائل الإعلام.
وبعد عشرين عاما، لايزال معارضو اليورو هم الأكثر عددا نسبيا حيث أبدى 47% معارضتهم و30% تأييدهم فيما لم يعط 13% أي رأي بحسب استطلاع أجراه معهد «إيبسوس» لصالح صحيفة «داغينز نيهيتر»السويدية.
لكن المعارضة تفككت في الأشهر الماضية بسبب انخفاض قيمة الكرونة.
وقال المحلل لدى ايبسوس نيكلاس كاليبرينغ لوكالة «فرانس برس» إن «التضخم (أسعار المواد الغذائية والكهرباء وأسعار الوقود) الذي تسارع العام الماضي، بالاضافة الى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الذي يؤثر على الموارد المالية للأسر، قد أعادا اليورو إلى صدارة النقاش السويدي».
وأضاف أن «انخفاض قيمة الكرونة السويدية وكون جزء من التضخم مصدره الخارج، ساهما في تغيير رأي الناخبين السويديين بشأن اليورو».
وصلت «الكرونة» الى أدنى مستوى لها امام اليورو في نهاية اغسطس الماضي.

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