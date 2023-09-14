Friday, 15 September 2023 08:21 GMT

القضاء الأميركي يوجه اتهاما لنجل بايدن بحيازة سلاح بشكل غير قانوني

9/14/2023 11:24:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وجه القضاء الأميركي الاتهام إلى هانتر، نجل الرئيس جو بايدن، بجريمة فيدرالية هي حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني، وذلك عقب تعثر اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه هانتر مع القضاء.
وقال المدعي العام الخاص ديفيد فايس، الذي حقق في قضايا تتعلق بنجل الرئيس على مدى خمس سنوات، ان لجنة محلفين كبرى اصدرت قرارها الاتهامي في القضية.
ووفقا للتهم الأصلية المقدمة، في يونيو الماضي، لم يتمكن هانتر بايدن من تقديم إقراراته الضريبية في المهلة المحددة عن إيرادات بأكثر من مليون ونصف مليون دولار، لعامي 2017 و2018.
كما أنه اشترى مسدسا واحتفظ به بضعة أسابيع عام 2018، رغم أنه كان يعاني بحسب اعترافاته العلنية مشكلة تعاطي مخدرات.
وفي اتفاق تم التوصل إليه مع فايس، أواخر يونيو 2023، وافق بايدن على الإقرار بالذنب في تهمتي تهرب ضريبي بسيطتين مقابل أن يخضع للمراقبة، لأنه كان قد دفع ما يدين به للحكومة مع الغرامات المستحقة. وفي إطار الاتفاق نفسه، وافق فايس على تعليق تهمة حيازة المسدس إذا استكمل بايدن برنامجا تأهيليا قبل المحاكمة قد يتضمن استشارات نفسية.
لكن خلال جلسة استماع، في 26 يوليو الماضي، تعثر الاتفاق بسبب مسألة ضمان الحصانة لهانتر من أي اتهامات أخرى يحقق بها فايس، بما في ذلك جرائم محتملة متعلقة بتعاملاته التجارية في الخارج.

MENAFN14092023000130011022ID1107074203

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث