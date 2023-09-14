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بوتين يقبل دعوة كيم لزيارة كوريا الشمالية وسيئول تندد بـ اتفاق الشيطان

9/14/2023 11:24:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت كوريا الشمالية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل دعوة لزيارة بيونغ يانغ وجهها إليه الزعيم كيم جونغ-أون خلال القمة التي جمعتهما في روسيا أول من أمس والتي هدفت إلى تعزيز العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ، خصوصا العسكرية. وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنه في ختام القمة «دعا كيم جونغ-أون بوتين إلى زيارة جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية في الوقت الذي يجده مناسبا». وأكدت الوكالة أن الرئيس الروسي «قبل الدعوة بكل سرور وجدد تأكيد رغبته الراسخة بالمضي قدما في توطيد أواصر الصداقة التاريخية التي تربط بين روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية».
وأعرب الزعيم الكوري الشمالي عن استعداده لتطوير مع بوتين «خطة للمائة عام المقبلة» من أجل إقامة علاقات مستقرة و«موجهة نحو المستقبل» بحسب ما أوردت الوكالة الكورية. ووفقا لـ «الكرملين»، فقد أهدى كل من بوتين وكيم جونغ أون الآخر بندقية بعد الاجتماع الذي عقداه في أقصى شرق روسيا. وأفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الصحافيين بأن بوتين «أعطى (كيم) بندقية من إنتاجنا تعد من أفضل نوعية. تلقى في المقابل بندقية مصنوعة في كوريا الشمالية»، مضيفا أن بوتين أهدى كيم أيضا «قفازا يعد جزءا من بزة فضاء استخدمت في الفضاء مرات عدة».
وأعلن بيسكوف أن زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لروسيا والتي بدأت الثلاثاء ستستمر «بضع أيام أخرى»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأكد للصحافيين أن الرئيس فلاديمير بوتين قبل «بسرور» دعوة كيم لزيارة كوريا الشمالية.
وفي السياق، ذكرت وكالة أنباء «بيلتا» في روسيا البيضاء أمس، أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو سيزور موسكو اليوم لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وأفادت الوكالة بأن الموضوعات الأساسية التي سيبحثها الجانبان ستتركز على «قضايا دولية وأخرى إقليمية».
وقالت روسيا إن انتقاد الولايات المتحدة لاجتماع القمة بين بوتين كيم جونغ-أون يعد «نفاقا»، لأنها تنشر الفوضى وترسل أسلحة لحلفائها في أنحاء العالم.
وقال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف في بيان «الولايات المتحدة ليس لها الحق في أن تلقي علينا دروسا لتعلمنا كيف نعيش».
من جهته، ندد زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية بـ «اتفاق الشيطان» بين موسكو وبيونغ يانغ، فيما حذرت طوكيو من أي «انتهاك» للعقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على بيونغ يانغ والتي تمنعها من إبرام صفقات أسلحة. وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا للصحافيين امس إن طوكيو «تتابع بقلق» المحادثات بين موسكو وبيونغ يانغ، ولا سيما على ضوء «احتمال أن تؤدي إلى انتهاك للحظر المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي على إبرام أي صفقة متعلقة بالأسلحة مع كوريا الشمالية».

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