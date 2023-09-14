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محنة إعصار ليبيا مستمرة آلاف القتلى وعشرات الآلاف من المشردين

9/14/2023 11:24:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تواصل تدفق المساعدات الدولية وفرق الإنقاذ والمستشفيات الميدانية إلى ليبيا بعد الكارثة التي خلفها الإعصار «دانيال». وبينما تواصل الجهات الرسمية المختلفة في ليبيا الإعلان عن أعداد الضحايا والمفقودين، قالت الأمم المتحدة إن هذه الأرقام أولية، فيما تزداد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة بسبب الجثث المكدسة في الشوارع.
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة. وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د.عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في بيان أوردته وكالة الأبناء السعودية الرسمية (واس) امس، أن هذا التوجيه الكريم يعد امتدادا للدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للوقوف مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والمحن التي تمر بها، مشيرا إلى أن المساعدات سيقدمها المركز للشعب الليبي الشقيق بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي، وعدد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة هناك لإتاحتها للمتضررين بأقرب وقت ممكن.
وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية الأوروبية إرسال مساعدة من ألمانيا ورومانيا وفنلندا إلى شرق ليبيا، وصرف الاتحاد الأوروبي أيضا مبلغا أوليا بقيمة 500 ألف يورو، فيما أعلنت بريطانيا مساعدة أولية بقيمة 1.16 مليون يورو لتلبية الحاجات الأكثر إلحاحا لليبيين.
وأرسلت كل من قطر والإمارات ومصر وتركيا مساعدات إغاثية وإنسانية وطبية متنوعة إلى ليبيا.
وفي الغضون، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة امس أنه «كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا» لو كان هناك نظام إنذار مبكر ومناسب.
وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، انه «كان بالإمكان إصدار إنذارات، لكانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكنت من إجلاء السكان، ولكننا تفادينا معظم الخسائر البشرية»، مشيرا إلى قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة في هذا البلد.
وفي سياق متصل، قال نائب مدير الهلال الأحمر التركي لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الأضرار في ليبيا تبدو وكأنها ناجمة عن زلزال. وأوضح «لقد شهدت العديد من الكوارث بما في ذلك الفيضانات وحرائق الغابات والزلازل، لكن هذه الكارثة مختلفة تماما، فالعاصفة ضربت المدينة بشدة». وتعمل فرق الطوارئ في ليبيا على العثور على ناجين وانتشال الجثث المتراكمة التي ملأت الشوارع بعد الفيضانات العارمة، إثر اختراق الأمطار الغزيرة سدين، لتجرف المياه المنازل وكل شيء في طريقها. وبدأت فرق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في انتشال جثث الضحايا في مدينتي درنة وسوسة.
ويخشى أن يكون 20 ألف شخص على الأقل قد لقوا حتفهم في الفيضانات، وفقا لمسؤول محلي.
وقدر مسؤول مدينة درنة الساحلية عدد الضحايا بما بين 18 ألفا و20 ألف شخص، خاصة أن الفيضانات حدثت خلال الليل والناس نيام، وتستند تلك الإحصائيات إلى عدد المباني والأحياء التي دمرت.
ولاتزال الجثث التي لم تنتشل من تحت الأنقاض أو في البحر غير معروفة الهوية والعدد، وبقاؤها في مياه السيول يزيد من خطر الإصابة بالأمراض. وتواجه عمليات الإنقاذ وتنسيق جهود الإغاثة مصاعب كبيرة في ليبيا بسبب الانقسام السياسي في البلاد.
وبحسب رواية أحد الصحافيين المحليين في ليبيا، فوجود حكومة معترف بها دوليا في الغرب تنافس حكومة أخرى في الشرق ـ حيث حدثت الفيضانات ـ يعوق جهود الإنقاذ وتنسيق عمليات الإغاثة.
والوصول إلى درنة لايزال صعبا، حيث دمرت الفيضانات العديد من الطرق والجسور المؤدية إلى المدينة، والمياه الهائجة التي تدفقت عبر المدينة لم تترك أحدا ولا شيئا. وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن وكالة الشؤون الإنسانية التابعة لها «أوتشا» تسعى بشكل حثيث إلى تقديم كل أنواع المساعدة لجميع الأشخاص، وتشمل تلك الجهود تخصيص فريق لتنسيق جهود الإنقاذ. وأشار إلى تنامي القلق بشأن ارتفاع أعداد الضحايا بسبب المياه الملوثة التي يمكن أن تنشر الأمراض.
الى ذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية تعليق الدراسة لمدة 10 أيام اعتبارا من الأحد المقبل.
وقالت الوزارة في بيان لها إن قرار تعليق الدراسة يأتي تضامنا مع الطلبة في المناطق المنكوبة شرق البلاد.

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