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المنامة وواشنطن توقعان اتفاقية شاملة للتكامل الأمني والازدهار

9/14/2023 11:24:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقعت مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، على «الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار» بين البلدين.
وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) في بيان، أن الاتفاقية وقعها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن.
وقال ولي عهد البحرين، إن «هذه الاتفاقية تمثل إعلانا مشتركا يعبر بشكل واضح عن نيتنا في المضي قدما معا نحو مستقبل يرتكز على قيمنا المشتركة ويسهم في تعزيز التعاون من أجل الازدهار المنشود للأجيال المقبلة».
وأضاف أن «الاتفاقية الثنائية تمثل أساسا ومنطلقا للتعاون الدولي وفق المصالح المتبادلة للدول، والرؤى المشتركة فيما يتعلق بالديبلوماسية والأمن والاندماج الاقتصادي».
جاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية لولي عهد البحرين إلى الولايات المتحدة.
وأكد الأمير سلمان بن حمد على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع المملكة والولايات المتحدة، بما يصب في الدفع بمسارات التعاون والتنسيق نحو مستويات أكثر تطورا على كافة الأصعدة، لافتا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد على الدوام نموا في شتى المجالات، بما يحقق الأهداف المنشودة ويسهم في تحقيق المصالح المشتركة.
من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، إن الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين البحرين والولايات المتحدة «تعمل على تعميق التعاون الثنائي بـ 3 طرق مهمة للغاية: الأولى أنها توسع التعاون الأمني والدفاعي، والثانية أن الاتفاقية الشاملة تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أما الثالثة فإن الاتفاقية تعمل أيضا على تعزيز التعاون العلمي والتقني من خلال زيادة تبادل المعلومات بين البلدين والشعبين، ونحن نتعاون بالفعل في مجالات مثل الأمن الصحي والرقمي».

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