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خادم الحرمين وولي عهده يتلقيان رسالتين من الرئيس الإيراني لتعزيز العلاقات

9/14/2023 11:24:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، رسالتين من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تتصلان بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، في بيان امس، انه تسلم الرسالتين، نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية م.وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في الرياض السفير الإيراني لدى المملكة د.علي رضا عنايتي. ورحب نائب وزير الخارجية السعودي خلال الاستقبال بالسفير الايراني، متمنيا له التوفيق في مهام عمله الجديدة.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الاستقبال مدير عام الإدارة العامة للشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية السعودية السفير محمد المطرفي.
وكان السفير السعودي في طهران عبدالله بن سعود العنزي قد اكد أن العلاقة بين البلدين ستكون قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وحسن الجوار.
وخلال حضوره حفل الذكرى الـ 74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في سفارة بكين بطهران، شدد العنزي على أن «العلاقات بين السعودية وإيران ستكون علاقات بناءة وثيقة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وحسن الجوار وستكون معززة بكل المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية».
وثمن «الدور البناء الذي قامت به الصين من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف العلاقات الثنائية بين طهران والرياض»، مشيرا إلى أنه «كان هناك انعكاس لهذا الاتفاق على كثير من الملفات وشعور كثير من الدول بالفرحة لأن أي اتفاق بين السعودية وإيران كدولتين جارتين مهمتين في المنطقة تعززان كل التعاون بينهما لجلب السلام وأمن المنطقة وتحقيق الرفاه لشعوبهما».
وأشار إلى توجيه دعوة رسمية من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة الرياض، قائلا «هذه الزيارة ستتم حسب جدول الرئيس الإيراني في زمن مناسب».

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