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تحذير غربي لإيران ستحاسبون لـ تقاعسكم في التعاون بالملف النووي

9/14/2023 11:24:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هددت الولايات المتحدة وثلاثة من حلفائها الأوروبيين إيران باستصدار قرار جديد من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب بالتحرك بشأن مسائل مثل تفسير آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع لأنشطة نووية غير معلنة، لكنهم تركوا الباب مفتوحا بخصوص ما إن كان سيتم المضي قدما في هذا القرار أو متى.
وقالت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا «الترويكا الأوروبية» والولايات المتحدة في بيان خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة «إذا تقاعست إيران عن تطبيق الخطوات الأساسية والعاجلة المدرجة في قرار نوفمبر 2022 وبيان الرابع من مارس المشترك على نحو كامل، فإنه يتعين على المجلس أن يستعد للقيام بالمزيد من العمل لمساندة أمانة (الوكالة الدولية) في محاسبة إيران مستقبلا، بما في ذلك إمكانية إصدار مشروع قرار»
ضدها.
وأكد البيان المشترك أهمية إعادة تركيب معدات المراقبة مثل الكاميرات التي تطالب بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبدلا من السعي إلى إصدار قرار ملزم آخر ضد طهران بسبب عدم إحراز تقدم في هذه القضايا باجتماع مجلس محافظي الوكالة، أصدرت القوى الغربية بيانا مشتركا غير ملزم مع 59 دولة أخرى يدعو إيران إلى «التحرك فورا» بشأن قضايا من بينها تفسير وجود آثار اليورانيوم.

MENAFN14092023000130011022ID1107074198

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