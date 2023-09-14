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البشر والأعاصير المدمّرة

9/14/2023 11:23:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لايزال الطغيان البشري بازدياد للحفاظ على مكتسباته الاقتصادية الرأسمالية ونفوذه السياسي والجغرافي والصناعي، وكما هو معروف الكيانات السياسية العالمية لاتزال تعمل وفق أجنداتها السياسية المدمرة للكوكب، وبالوقت نفسه لا تعير أي اهتمام لموضوع التغير المناخي الذي حذر منه العلماء المختصون.
ولعل أهم تحذير هو ارتفاع درجة حرارة الكوكب بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، وهذا يعني أن ظواهر الأرصاد الجوية السلبية قد بدأت بالفعل بالتغير، ويتمثل ذلك في الزلازل والبراكين والأعاصير المدمرة، ومنها إعصار «دانيال»، وقد سمي بهذا الاسم المذكر، وهي من المرات النادرة التي يحدث فيها ذلك، حيث غالبا ما تسمى الأعاصير بأسماء مؤنثة، و«دانيال» اسم مذكر شائع باللغة العبرية، أما فيما يخص ضحايا هذا الإعصار في درنة الليبية وحدها فقد تجاوز عشرين ألف ضحية ودمرت المدينة بالكامل. وبالمقابل ضرب المغرب زلزال قوي في مدينة مراكش وراح ضحيته الكثير من الضحايا وكثير من الأضرار المادية.
ولا اعتقد أن أمر الكوارث الطبيعية سينتهي إلى هذا الحد في ظل وجود هذا الطغيان البشري غير المتناهي، بل ان هذه الظاهرة المناخية حتما ستتكرر في أماكن متعددة، وخصوصا في الشرق الأوسط والشرق الأقصى، وعليه يجب على الدول التي تقع بهذه الرقعة من الكوكب أن تحمل على عاتقها العديد من الاستعدادات الوقائية والتي يمكن من خلالها العمل على تجنب سقوط ضحايا بالمستقبل بقدر المستطاع.
وختاما...
أسأل العلي القدير أن يتغمد برحمته ضحايا الإعصار والزلزال الذين سقطوا في ليبيا والمغرب، وأن يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة، ويربط على قلوب ذويهم ويلهمهم الصبر والسلوان.
(وإنا لله وإنا إليه راجعون).

MENAFN14092023000130011022ID1107074197

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