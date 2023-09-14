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الكوارث الطبيعية.. تهديدات جديدة

9/14/2023 11:23:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بالرغم من استمرار التهديدات الامنية التقليدية كالحروب الدولية أو الأهلية، فإنها باتت محصورة في اقاليم معينة ويحاول العالم كله جعلها كذلك، بحيث لا تنتشر بين الدول والمجتمعات، ومن الامثلة على هذه النوع من التهديدات: الحرب الروسية ـ الأوكرانية التي مازالت لم تتطور إلى صراع عالمي، وأيضا الحرب الأهلية في سورية وليبيا، ومؤخرا الصراع العسكري في السودان.
هذا النوع من التهديدات يمكن التنبؤ به، عن طريق بعض المقدمات الواضحة، ويمكن معالجته قبل وقوعه ولكن يحتاج إلى وساطات ديبلوماسية واحيانا إلى قوة دولية.
أما التهديدات أو «المخاطر» الأمنية الجديدة، كانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية فمن الصعب التنبؤ بها بوقت كاف، ومن الصعب جدا الوقاية منها، فهي تحتاج إلى موارد اقتصادية ضخمة لتفاديها، كتطوير المدن وبنيتها التحتية وتطوير الأجهزة التكنولوجية لرصدها ومكافحتها.
فالزلازل تحتاج إلى مبان حديثة تبنى على أساسات مقاومة تمنع او تخفف من آثار الزلازل، كما هو الحال بالنسبة للفيضانات التي عانت منها الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية وسببت خسائر مادية جسيمة، ولكن في البلاد الفقيرة والنامية تكون الخسائر البشرية عالية جدا، والدليل زلزال تركيا الاخير والمغرب، وفيضانات باكستان ومؤخرا ليبيا.
لم تعد اقوى المدن تتحمل التقلبات المناخية العنيفة او الكوارث الطبيعية المفاجئة، في الخليج العربي باتت بعض المدن تعاني من تكرار فيضانات مياه الامطار والتي أصبحت تهدد ممتلكات الأفراد وحياتهم، فالمدن الخليجية لم تهيأ عند بنائها لمواجهة كل هذه السيول التي لم تتعود عليها منطقتنا الصحراوية الجافة!
في المغرب يجب إعادة اعمار المناطق المنكوبة لتتواءم مع الهزات الأرضية الشديدة، وفي ليبيا إعادة بناء السدود بشكل سليم وإعادة توزيع الأحياء السكنية لتتفادى مجاري الأودية والمنحدرات التي تتحول إلى بحار جارفة عند الفيضانات التي تسببها الأمطار الغزيرة.
أخيرا، لا يسعنا الا الدعوة الصادقة لله تعالى أن يرحم الموتى ويشفي المصابين في كارثتي المغرب وليبيا، والحث على مساعدة المنكوبين من جراء تلك الكوارث الطبيعية، وتقديم الدعم الدولي لإعادة اعمار المناطق المنكوبة.
الخلاصة: هذه المخاطر الجديدة القديمة كالزلازل والأوبئة والفيضانات، هي قديمة حيث ان الانسان عرفها منذ الأزل، وهي جديدة نسبة لزيادة معدلات حدوثها وكثرة خسائرها البشرية المادية التي لم تعرف سابقا. ولذلك تحولت من مخاطر طبيعية إلى تهديدات أمنية غير تقليدية تأخذها الدولة بالحسبان عند إعداد استراتيجيتها الأمنية الشاملة.

MENAFN14092023000130011022ID1107074196

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