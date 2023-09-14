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اليوم الدولي للسلام

9/14/2023 11:23:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحتفل دول العالم سنويا باليوم الدولي للسلام في الحادي والعشرين من سبتمبر وقد تم إعلان هذا التاريخ من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوما لتعزيز السلام، حيث إن شعار هذا العام هو «العمل من أجل السلام: طموحنا لتحقيق الأهداف العالمية» وإن الدعوة للعمل من أجل السلام تقر بمسؤولية الجميع لتعزيز السلام في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة أننا بحاجة إلى السلام اليوم أكثر من أي وقت مضى، خاصة أن الحروب والصراعات تطلق العنان للدمار والفقر والجوع. ويتزامن الاحتفال باليوم الدولي للسلام هذا العام مع مؤتمر القمة المعني بأهداف التنمية المستدامة والذي يوافق 18-19 سبتمبر مما يعزز تنفيذ الأهداف العالمية للتنمية المستدامة وضرورة تحقيق السلام العالمي.
إن اليوم الدولي للسلام يشجع جميع الشباب للمشاركة إذ أنهم عناصر اجتماعية إيجابية وبناءة ويمكنهم بناء سلام مستدام لقيادة العالم نحو مستقبل أفضل وأكثر إنصافا وعدلا وأمانا للجميع. إن السلام العالمي هو مفهوم الحالة المثالية للسعادة والحرية والسلام ويتمثل بعدم وجود عنف أو تهديدات في العالم وتوفير الأمان والحماية للأفراد والمجتمعات وتعزيز الثقة والاستقرار في المجتمعات مما يؤدي إلى بناء المجتمعات والنهوض بها اقتصاديا واجتماعيا وتحقيق مستوى معيشي أفضل للجميع.
وقد قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: «أفشوا السلام كي تعلو» أي أن بإفشاء السلام بين المؤمنين يرفعهم الله عز وجل ويعزهم، فالسلام يؤدي إلى الطمأنينة والسلامة بين الناس. إن تحقيق السلام العالمي يكون من خلال تأكيد حقوق الإنسان والتكنولوجيا والتعليم والهندسة والطب والديبلوماسية المستخدمة لإنهاء جميع أشكال القتال والحروب والصراعات وقد تم تأسيس اليوم الدولي للسلام في عام 1981 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وبعد عقدين من ذلك صوتت الجمعية العامة بالإجماع على تسمية اليوم بأنه يوم لمنع العنف ووقف إطلاق النار وفي عام 2013 ولأول مرة خصص اليوم لتعليم السلام أي بوسائل الوقاية الرئيسية للحد من الحرب على نحو مستدام.
فلنعمل معا لتحقيق السلام الداخلي والخارجي ونحارب العنف والطائفية وكل ما يمكن أن يهدم القيم في مجتمعاتنا ونتعاون جميعا لتحقيق الأمن والاستقرار في جميع بلداننا لنسمو ونرتقي ونحقق أهدافنا جميعها المتمثلة بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

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