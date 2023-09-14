رسالة المعلم
التاريخ
9/14/2023 11:23:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نبارك لوزارة التربية، وللأسرة التعليمية والإدارية بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024. جعله الله عام خير وبركة ونجاح وتوفيق وسعادة على الجميع.
كما هو معروف ان رسالة المعلم رسالة عظيمة وأمانة ثقيلة حملها المعلم.
نيابة عن جميع أفراد المجتمع من أجل بناء أجيال تحمل مشعل الحضارة وتحقيق التنمية المستهدفة والرخاء المنشود، وكما قال الشاعر: كاد المعلم أن يكون رسولا.
والمعلم الناجح هو الذي تتوافر فيه الصفات التالية:
1 - القدوة: تعتبر القدوة من أرقى أنواع التربية.. فالقدوة تدعو الى الامتثال بالقول والعمل معا.
فالتلميذ في المدرسة لابد له من قدوة يراها في معلميه ليقتنع بما يسمع ويرى.
وقديما قيل: «عمل واحد يؤثر في ألف، وأقوال لا تؤثر في واحد، إذا كانت أقوالا بدون عمل.
2 - الأمانة: يجب على المعلم أن يعلم أن التلاميذ أمانة في عنقه، فعليه أن يحسن تربيتهم وتعليمهم وتوجيههم وإسداء النصح لهم، لأنه مسؤول عنهم، ولأنه مرب قبل أن يكون معلما.
3 - الربط بين التعليم والتربية: يجب على المعلم أن يربط بين المادة العلمية والتربية لكي ينجح في عمله وتؤتي العملية التعليمية ثمارها، فمثلا يعلم الطالب أدب الاستئذان، والسلام، والحديث، والسؤال عن الطالب الغائب، فإن كان مريضا طلب منهم عيادته والدعاء له بالشفاء.
وكذلك إذا عطس الطالب في الفصل علمهم آداب التشميت والعطاس.
يقول محمد بن سيرين: «طلبت العلم من الإمام مالك عشرين عاما، جعلت منها ثمانية عشر عاما في طلب العلم، وعامين في طلب الأدب، فيا ليتني جعلت الأعوام كلها في طلب الأدب».
4 - الإخلاص في العمل ومراقبة الله سبحانه وتعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه».
هذه بعض صفات المعلم الناجح وبالتأكيد هناك صفات أخرى لم يسع المجال لذكرها، والمعلم الناجح هو أعلم بها.
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