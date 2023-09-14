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رسالة المعلم

9/14/2023 11:23:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نبارك لوزارة التربية، وللأسرة التعليمية والإدارية بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024. جعله الله عام خير وبركة ونجاح وتوفيق وسعادة على الجميع.
كما هو معروف ان رسالة المعلم رسالة عظيمة وأمانة ثقيلة حملها المعلم.
نيابة عن جميع أفراد المجتمع من أجل بناء أجيال تحمل مشعل الحضارة وتحقيق التنمية المستهدفة والرخاء المنشود، وكما قال الشاعر: كاد المعلم أن يكون رسولا.
والمعلم الناجح هو الذي تتوافر فيه الصفات التالية:
1 - القدوة: تعتبر القدوة من أرقى أنواع التربية.. فالقدوة تدعو الى الامتثال بالقول والعمل معا.
فالتلميذ في المدرسة لابد له من قدوة يراها في معلميه ليقتنع بما يسمع ويرى.
وقديما قيل: «عمل واحد يؤثر في ألف، وأقوال لا تؤثر في واحد، إذا كانت أقوالا بدون عمل.
2 - الأمانة: يجب على المعلم أن يعلم أن التلاميذ أمانة في عنقه، فعليه أن يحسن تربيتهم وتعليمهم وتوجيههم وإسداء النصح لهم، لأنه مسؤول عنهم، ولأنه مرب قبل أن يكون معلما.
3 - الربط بين التعليم والتربية: يجب على المعلم أن يربط بين المادة العلمية والتربية لكي ينجح في عمله وتؤتي العملية التعليمية ثمارها، فمثلا يعلم الطالب أدب الاستئذان، والسلام، والحديث، والسؤال عن الطالب الغائب، فإن كان مريضا طلب منهم عيادته والدعاء له بالشفاء.
وكذلك إذا عطس الطالب في الفصل علمهم آداب التشميت والعطاس.
يقول محمد بن سيرين: «طلبت العلم من الإمام مالك عشرين عاما، جعلت منها ثمانية عشر عاما في طلب العلم، وعامين في طلب الأدب، فيا ليتني جعلت الأعوام كلها في طلب الأدب».
4 - الإخلاص في العمل ومراقبة الله سبحانه وتعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه».
هذه بعض صفات المعلم الناجح وبالتأكيد هناك صفات أخرى لم يسع المجال لذكرها، والمعلم الناجح هو أعلم بها.

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