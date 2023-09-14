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عودة المدارس عودة حميدة

9/14/2023 11:23:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أيام وتفصلنا عن عودة المدارس، وهو ما استلزم الاستعداد اللازم من قبل الجهات المختصة بضمان حسن سير الحركة في البلاد بعد عودة المدارس والموظفين من موسم الاجازات الصيفية والتي تواجهها كل عام الدولة.
نتمنى ان تكون نتائج الاستعدادات لهذا العام إيجابية ونشعر بها، مع الإشارة وبشكل بالغ الاهمية إلى ضرورة ان تقوم الدولة بكل الإجراءات والتجارب الكفيلة بضمان عدم وجود الزحام. ولعلنا هنا من الواجب أن نشيد بفكرة تجربة نظام الدوام المرن وإضافة الدوام المرن في المدارس إليها أيضا، بحيث يكون بداية دوام المراحل المختلفة في أوقات متباينة، بالاضافة إلى الحلول الأخرى والتي يمكن من خلالها الالمام الكامل بالحركة المرورية السلسة التي تضمن التقليل قدر الإمكان وتقليص الاختناقات المرورية من خلال تلك الإجراءات.
من ناحية أخرى، نقول إن التعاون من الجميع هو سمة مطلوبة وتتطلب تعاون الجميع في البلاد. وعلى الرغم من تطبيق كل الإجراءات اللازمة، فإن ذلك لا يعني عدم وجود الازدحامات في الشوارع، ولكن بطبيعة الحال ستقللها لدرجة كبيرة إذا ما تعاون الجميع في الالتزام بتعليمات الدولة والجهات المختصة العاملة على تسهيل حركة الجميع بكل سلاسة وسهولة.
ويضاف إلى ذلك كله قيام الدولة بالبحث في كل ما من شأنه أن يسهم في التخفيف من الازدحامات، كما انه يجب تكثيف البحث في إيجاد الحلول اللازمة وإيجاد الحل لأي مشاكل تواجه الدولة، ويجب العمل جديا على ذلك بكل الوسائل المتاحة، والاهم كما اسلفنا هو عدم خروج مستخدمي الطريق في وقت واحد، الأمر الذي يؤدي الى خلق الزحام وتكدس الجميع في وقت واحد، وهو دائما ما حذرنا منه في الأعوام السابقة وما زلنا ونتمنى ان تكون الصورة في هذا العام مغايرة ومختلفة عن تلك الأعوام السابقة.
ومن ناحية أخرى، نقول ان مشكلة الزحام في الطرقات تعاني منها الكثير من الدول والعديد منها نجحت في إيجاد الحلول لهذه المشكلة، ونقول هنا إنه لا يوجد ما يمنع الاستعانة بخبرات تلك الدول في هذا الصدد، وهو امر لا تشوبه شائبة، فلا يوجد ما يمنع من ذلك مادامت أنها تحقق الغاية المنشودة. والله ولي التوفيق.

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