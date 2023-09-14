قضايا النصب الإلكتروني يمكن تجاوزها

قضايا النصب الإلكتروني يمكن تجاوزها
التاريخ
9/14/2023 11:23:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعتبر قضايا النصب الإلكتروني الأكثر تعقيدا وصعوبة للأجهزة الأمنية باعتبارها جرائم عابرة للقارات وتستخدم فيها تقنيات يصعب تعقب مرتكبيها وغالبيتها تدار من دول بخلاف التي تستهدف الضحايا بها.
قضايا النصب والاحتيال الإلكتروني محورها الرئيسي الحصول على معلومات عن الضحايا، سواء عن طريق اختراق الهواتف بتثبيت تطبيقات مشبوهة، أو باختراق حسابات التواصل الخاصة بالضحايا أو إيميلاتهم، وكذلك بانتحال شخصية صفة رجال أمن أو موظفين وطلب معلومات شخصية تبدو عادية مثل اسم صاحب رقم الهاتف أو وظيفته، وللعلم هذه المعلومات التي يعتقدها البعض ليست ذات قيمة تمثل في مجملها بيانات يتم تجميعها لاستغلالها مستقبلا، كذلك نرى استغلال بعض البسطاء والطلب منهم أرقام حساباتهم البنكية والرقم السري وتوجيههم لإعادة إرسال الـ (OTP) بصفات مزيفة.
أيضا توجد عصابات تعمل بصورة احترافية، ويملكون معلومات حقيقية عن الضحايا سربت إليهم أو حصلوا عليها بصورة أو بأخرى ويبدأون بالتواصل مع الضحايا واستغلال تلك المعلومات وتوجيه الضحية للقيام بإجراء بعينه.
الدول ومن بينها الكويت تبذل جهودا في الحد من هذه الجرائم بالتوعية تارة وبالتنسيق بين الأجهزة الأمنية الدولية تارة أخرى.
الحد من جرائم النصب يستلزم مزيدا من التوعية في المقام الأول والتذكير أن أي جهة في الكويت سواء بنوك أو مباحث أو ما شابه، لا تطلب من أي مواطن أو مقيم تزويدها بالبيانات البنكية التي تعد ملكا للعميل ولا يجوز الإفصاح عنها لأي جهة، وعدم التفاعل مع الاتصالات أو الرسائل غير المتوقعة وعدم الخضوع للمبتزين والامتثال لمتطلباتهم أو الخوف من تهديداتهم وعدم تحميل تطبيقات مشبوهة لكونها أدوات تحكم عن بعد على هواتفهم، وبالتالي تستطيع العصابات الحصول على البيانات المتاحة على هواتفهم، وأيضا التحقق من هوية الشخص أو الجهة التي ترغب في إرسال المال إليها من خلال الرابط، فضلا عن التأكد من مقدار المبلغ المالي وعدم إرسال روابط دفع إلكتروني نيابة عن الآخرين إلا بعد التأكد من سبب المعاملة المالية ومشروعيتها القانونية حتى لا يتحمل الوسيط المساءلة الجزائية.
آخر الكلام: تحصيل المديونيات المستحقة للدولة على الوافدين قبل تجديد الإقامة خطوة ذكية لكونها تحول دون إعاقة مغادرة أي مقيم وتحول دون تكدس المسافرين على المكاتب الخدمية في المنافذ، وخطوة موفقة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما.
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