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قضايا النصب الإلكتروني يمكن تجاوزها

9/14/2023 11:23:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعتبر قضايا النصب الإلكتروني الأكثر تعقيدا وصعوبة للأجهزة الأمنية باعتبارها جرائم عابرة للقارات وتستخدم فيها تقنيات يصعب تعقب مرتكبيها وغالبيتها تدار من دول بخلاف التي تستهدف الضحايا بها.
قضايا النصب والاحتيال الإلكتروني محورها الرئيسي الحصول على معلومات عن الضحايا، سواء عن طريق اختراق الهواتف بتثبيت تطبيقات مشبوهة، أو باختراق حسابات التواصل الخاصة بالضحايا أو إيميلاتهم، وكذلك بانتحال شخصية صفة رجال أمن أو موظفين وطلب معلومات شخصية تبدو عادية مثل اسم صاحب رقم الهاتف أو وظيفته، وللعلم هذه المعلومات التي يعتقدها البعض ليست ذات قيمة تمثل في مجملها بيانات يتم تجميعها لاستغلالها مستقبلا، كذلك نرى استغلال بعض البسطاء والطلب منهم أرقام حساباتهم البنكية والرقم السري وتوجيههم لإعادة إرسال الـ (OTP) بصفات مزيفة.
أيضا توجد عصابات تعمل بصورة احترافية، ويملكون معلومات حقيقية عن الضحايا سربت إليهم أو حصلوا عليها بصورة أو بأخرى ويبدأون بالتواصل مع الضحايا واستغلال تلك المعلومات وتوجيه الضحية للقيام بإجراء بعينه.
الدول ومن بينها الكويت تبذل جهودا في الحد من هذه الجرائم بالتوعية تارة وبالتنسيق بين الأجهزة الأمنية الدولية تارة أخرى.
الحد من جرائم النصب يستلزم مزيدا من التوعية في المقام الأول والتذكير أن أي جهة في الكويت سواء بنوك أو مباحث أو ما شابه، لا تطلب من أي مواطن أو مقيم تزويدها بالبيانات البنكية التي تعد ملكا للعميل ولا يجوز الإفصاح عنها لأي جهة، وعدم التفاعل مع الاتصالات أو الرسائل غير المتوقعة وعدم الخضوع للمبتزين والامتثال لمتطلباتهم أو الخوف من تهديداتهم وعدم تحميل تطبيقات مشبوهة لكونها أدوات تحكم عن بعد على هواتفهم، وبالتالي تستطيع العصابات الحصول على البيانات المتاحة على هواتفهم، وأيضا التحقق من هوية الشخص أو الجهة التي ترغب في إرسال المال إليها من خلال الرابط، فضلا عن التأكد من مقدار المبلغ المالي وعدم إرسال روابط دفع إلكتروني نيابة عن الآخرين إلا بعد التأكد من سبب المعاملة المالية ومشروعيتها القانونية حتى لا يتحمل الوسيط المساءلة الجزائية.
آخر الكلام: تحصيل المديونيات المستحقة للدولة على الوافدين قبل تجديد الإقامة خطوة ذكية لكونها تحول دون إعاقة مغادرة أي مقيم وتحول دون تكدس المسافرين على المكاتب الخدمية في المنافذ، وخطوة موفقة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما.

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