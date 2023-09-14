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عربيات: عام 2023 واعد سياحيا للأردن

9/14/2023 11:23:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات ان الاردن يشهد نقلة نوعية في الحركة السياحية حيث يستعد الأردن لتحطيم الأرقام القياسية السياحية في عام 2023 بفضل الشراكات الجديدة مع شركات الطيران منخفضة التكلفة ، واستراتيجية التسويق القوية والبرامج المتنوعة والكاملة التي تقدم تجارب سياحية جديدة وتوسع جاذبية المملكة إلى عملاء أوسع.
وقال ايضا : "عام 2023 واعد" ففي هذا العام ، جنى الأردن ثمار حملات التسويق المكثفة في العام الماضي المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا ، من إسبانيا عبر المجر ورومانيا وأوروبا الوسطى.
وأضاف عربيات: "قدمت هيئة تنشيط السياحة الأردنية المزيد من الحوافز للتخلص من موسمية موسم السياحة في الأردن ، ونجحت في العمل مع منظمي الرحلات الأوروبية للترويج للأردن كوجهة قائمة بذاتها ، وزاد أيضًا عدد الزائرين بين عشية وضحاها".
وتوقع عربيات أن تشهد المملكة مؤشرات متصاعدة في أعداد سياح المبيت مع اقتراب موسم السياحة الشتوي مبينا أن هذا التحول الإيجابي يمضي بقوة منذ انطلاقته في عام 2018.
وقال عربيات ان شركة ويز اير منخفضة التكاليف أعلنت انها ستبداء في تسيير 10 خطوط طيران إلى الاردن ، منها 7 خطوط الى عمان تتضمن 25 رحلة أسبوعيا وتسيير 3 خطوط الى العقبة تتضمن 7 رحلات أسبوعيا ، وذلك خلال موسم السياحة الشتوي في تشرين الثاني المقبل.

وأضاف عربيات في أن "رحلات الطيران منخفض التكاليف منحت زخما جديدا للسياحة الأردنية، ما مكنها من تحقيق قفزة كبيرة أسهمت في زيادة أعداد السياح اضافة الى مزيد من الاسواق الجديدة للمملكة التي تخدم السياحة ".
ونوه أن الحركة السياحية المتوقعة من خلال تسيير خطوط الطيران ، سيرفع من أعداد السياح، ويحقق نقلة نوعية في الحركة السياحية للمملكة .
وأوضح عربيات ، أن شركة ويز اير ستبداء في تسيير خط جديد من مدينة كاتوفيتشي البولندية الى العقبة مع بداية الموسم السياحي الشتوي الذي يبدأ خلال الشهر المقبل.
وبين أن هذه الزيادة في الخطوط جاءت ضمن رؤية وتطلع الهيئة في زيادة الحركة السياحية للمملكة، التي تشهد ارتفاعا في أعداد السياح وبأرقام مميزة.
وأشار إلى أن الطيران منخفض التكاليف، ساهم في زيادة أعداد السياح للمملكة، وحقق الهدف المنشود منه في زيادة مؤشرات التعافي والتحسن السياحي.
وأكد عربيات،بقوله ان الجدوى الاقتصادية من هذا النوع من الطيران كبيرة وما يحققه من تعزيز إلايرادات التي تصل إلى الخزينة، إضافة الى مساهمته في زيادة الطلب على المنتج السياحي والمشغّلين كالدليل السياحي ووسائل النقل المختلفة، إلى جانب توفير فرص تشغيلية مباشرة أو غير مباشرة تدعم المشغل المحلي أيضا.
وقال عربيات ان استراتيجية الهيئة تمتد هذا العام لاستهداف أسواق جديدة بالإضافة الى الأوروبية مع التركيز على الأسواق الاسيوية .




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