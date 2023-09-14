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تجربة ثرية في جناح نُسُك تجذب الآلاف من زوار العبدلي مول

9/14/2023 11:23:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أقامت منصة "نسك"، المنصة الرسمية الموحدة لقاصدي مكة ‏المكرمة والمدينة المنورة، جناحًا تفاعليًا للتعريف بالمنصة والخدمات التي تقدمها، وذلك في العبدلي مول في العاصمة عمّان.

وتهدف المنصة "نسك" التي أطلقتها المملكة العربية السعودية العام الماضي، لتيسير رحلة المعتمر والزائر وإثراء تجربتهم وتقديم كافة الخدمات التي يحتاج إليها الزائر كالحصول على التأشيرة وحجز باقات العمرة والرحلات الإثرائية بعد العمرة، وخيارات للسكن والتنقل، كما تقدم معلومات شاملة عن المناسك والمواقيت والمواقع التاريخية والوجهات التراثية الإسلامية.

وضم جناح "نسك" التعريفي في العبدلي مول، تجربة لمشاهدة قصصًا عن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقصة الإسراء والمعراج، والهجرة النبوية الشريفة، بتقنية الواقع الافتراضي 360

وقد لقي جناح منصة "نسك" في العبدلي مول في عمّان إقبالا كبيرًا من زوّار المركز التجاري، حيث تعرّفوا على المنصة والخدمات التي تقدمها لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما عاش زوار الجناح تجارب تفاعلية أثارت عواطفهم وشوّقتهم لزيارة المشاعر المقدسة وأداء العمرة.

كما يمكن للراغبين بأداء العمرة وزيارة المشاعر المقدسة، تحميل تطبيق "نسك" من الرابط ، للتعرف على خيارات التأشيرة، والحصول على مزيد من المعلومات والتسهيلات، علمًا بأنه يمكن لحاملي كافة أنواع التأشيرات السعودية زيارة كافة المناطق وأداء العمرة طوال العام عدا موسم الحج.




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