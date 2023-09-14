72 % نسبة إشغال فنادق الـ5 نجوم في الأردن خلال عطلة نهاية الأسبوع

72 % نسبة إشغال فنادق الـ5 نجوم في الأردن خلال عطلة نهاية الأسبوع
التاريخ
9/14/2023 11:23:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
وصلت نسب إشغال الفنادق من فئة الخمس نجوم في
المملكة إلى 72% خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، بحسب نائب رئيس جمعية الفنادق
والناطق باسمها حسين هلالات.
وأضاف هلالات أن فنادق منطقة البحر الميت والعقبة
من فئة الخمس نجوم هي الأعلى على مستوى المملكة بنسبة وصلت إلى 83%.
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