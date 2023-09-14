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72 % نسبة إشغال فنادق الـ5 نجوم في الأردن خلال عطلة نهاية الأسبوع

9/14/2023 11:23:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






وصلت نسب إشغال الفنادق من فئة الخمس نجوم في المملكة إلى 72% خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، بحسب نائب رئيس جمعية الفنادق والناطق باسمها حسين هلالات.

وأضاف هلالات أن فنادق منطقة البحر الميت والعقبة من فئة الخمس نجوم هي الأعلى على مستوى المملكة بنسبة وصلت إلى 83%.



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